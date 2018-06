Uns 150 escolars presenten a Girona diferents projectes d'investigació sobre la salut

Uns 150 alumnes de primària van presentar a Girona diferents projectes d'investigació centrats en l'àmbit de la salut en la segona edició del congrés Recerkids, que fomenta les vocacions científiques. Més de 3.000 estudiants de 75 escoles catalanes han participat en la iniciativa impulsada per la Secretaria d'Universitats i Investigació. La Universitat de Girona (UdG) ha estat l'escenari del congrés, que havia passat anteriorment pel Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona i el Campus Mar de la UPF. El director general d'Investigació de la Generalitat, Francesc Subirada, va definir Recerkids com un «instrument» per estendre a les escoles el pes que té la ciència «en el progrés de la societat». El congrés inclou tallers experimentals de la mà d'investigadors de les càtedres de Cultura Científica i Comunicació Digital i de Promoció de la Salut, així com del grup d'investigació en Genètica Cardiovascular de la UdG.