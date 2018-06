Anem més enllà de la consciència ambiental?

Estancament. Així, de forma contundent, definiria la situació en la qual ens trobem a hores d´ara amb la nostra relació amb el nostre entorn ara que, com cada 5 de juny, celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. Ens trobem en un punt intermedi, en terra de ningú, davant els canvis ambientals que venen i ja es perceben. Sí, hem arribat a implantar una consciència ambiental a la nostra societat però no avancem més. Tenim un sostre de vidre que cal trencar per continuar fent camí i, si som sincers amb nosaltres mateixos, gairebé ni hem començat.

Fent una mirada als diferents àmbits cal dir que, per exemple, hem arribat a l´estancament del reciclatge a les llars. La crisi econòmica ha fet que les cicatrius sobre el territori (les infraestructures viàries, la urbanització desmesurada, la proliferació de polígons) s´hagin aturat, de moment. Però hem aprofitat aquesta oportunitat per repensar el model? Molt poc

.

D´altra banda, en gestió municipal els plans i programes finançats per les diputacions han facilitat l´adopció de mesures ambientals, però molts ajuntaments tenen un baix grau d´implementació de polítiques ambientals i s´escuden en la manca de recursos econòmics. Però, una altra vegada us torno a demanar que siguem sincers amb nosaltres mateixos. Són excuses per no implementar-ho per la manca de motivació i conscienciació dels equips de govern.

I, en el camp de la sostenibilitat energètica, tots tenim clar que l´impost al sol ha frenat d´una manera molt brusca, malauradament, la implementació d´energies renovables.

Enmig d´aquesta dinàmica hem de tenir clar que l´economia i l´educació condicionen el progrés ambiental. En primer lloc, si parlem de l´economia, cal esmentar que produeix una influència negativa quan es treballa a curt termini però, al mateix temps, també acaba sent un factor positiu determinant quan es valora a llarg termini.

L´altre gran condicionant és l´educació. En aquest camp el gran pas endavant es farà quan entrin els programes de voluntariat ambiental en els currículums educatius. Passar de l´observació a l´acció serà vital per als nostres joves.

Finalment, és en la gestió municipal on hi ha més possibilitats d´avançar i, en aquesta línia, les entitats municipals han de prendre la iniciativa. Exemples a dur a terme n´hi ha un munt: accions directes als equipaments, bonificacions municipals a les bones pràctiques ambientals i/o suport a iniciatives que poden venir de l´acció ciutadana com les cooperatives energètiques o el car sharing. Estancats, sí. Però si assumim les nostres mancances i aprofitem les potencialitats ja estarem trencant aquesta dinàmica. Ens hi posem?