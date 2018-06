Bona part dels boscos verges de Catalunya estan al Pirineu gironí

Els boscos salvatges -aquells que no han estat alterats per l'acció humana- tenen un gran valor de conservació, però són més aviat escassos a causa de l'ús històric de la terra. El Pirineu gironí és una de les zones que tenen més boscos verges de tot Catalunya. Així ho ha posat en relleu un estudi elaborat per la universitat nord-americana de Vermont, que ha documentat la distribució d'aquestes zones en tot Europa.

Els Pirineus, l'àrea del Montseny, la Garrotxa i les Guilleries és on es denota un major nombre de boscos, la majoria de fulla caduca, però també amb la presència d'algunes coníferes. Uns resultats que han esdevingut certament sorprenents per als investigadors, ja que no pensaven que en tot Europa n'hi hagués tanta quantitat.

Després de realitzar l'estudi, s'ha pogut quantificar que els boscos primaris coneguts cobreixen un total d'1.4 Mha (milers d'hectàrees) en 32 països diferents. La majoria d'aquests boscos es troben protegits (un 89%), però només el 46% ho estan de manera estricta. Els boscos primaris es troben ubicats principalment a les zones muntanyoses i boreals, i es distribueixen de manera desigual entre països, regions biogeogràfiques i tipus de boscos. És probable, doncs, que els boscos salvatges no assignats es trobin en les àrees menys accessibles i poblades on cobreixen una major porció de terra.

Pel que fa a les conclusions extretes a partir de l'estudi, els investigadors creuen que les perspectives de conservació pels boscos verges són incertes, ja que moltes no estan estrictament protegides i la majoria són petites i estan fragmentades, cosa que les fa propenses a l'extinció o la pertorbació humana. «Predir on apareixeran boscos primaris podria orientar els esforços de conservació, especialment a Europa de l'Est, on encara hi ha grans àrees, però s'estan perdent a un ritme alarmant», alerten.



Protegir les vernedes

Paral·lelament, l'ACN ha informat que Catalunya rebrà una subvenció de 2,5 milions d'euros de la Unió Europea per protegir els seus boscos de vernedes. En concret, el projecte «Life Alnus» actuarà a les conques del Besòs –Vallès Oriental-, Alt Ter –Osona i Garrotxa- i Alt Segre –Cerdanya. Les vernedes són els boscos de ribera per excel·lència i, en els darrers anys, han patit una important regressió a Catalunya, segons va detallar el coordinador del projecte i investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Jordi Camprodon. Segons l'investigador, els boscos de vernedes «minimitzen les inundacions, filtren la contaminació difusa i són hàbitats estratègics per a la conservació de diverses espècies».

Les actuacions previstes se centraran en la conservació, la restauració dels boscos allà on hagin desaparegut o estiguin molt degradats, així com en la millora de la governança de les riberes amb la implicació de diferents administracions, institucions i entitats. El projecte, que va arrencar el juliol de 2017, té una durada de quatre anys i està previst que a finals del 2018 comenci l'execució dels treballs.