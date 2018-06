Uns bons consells per preparar els exàmens

Descansos de quinze minuts per cada hora d'estudi, planificar bé les matèries i allunyar-se del mòbil són algunes de les recomanacions dels experts per afrontar amb èxit els exàmens de Selectivitat. La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Modesta Pousada ha aconsellat el dia de la prova «portar rellotge per controlar el temps, llegir molt bé les preguntes i deixar per al final les que resulten més difícils». Aquestes són algunes de les recomanacions que els experts fan als prop de 200.000 estudiants espanyols (més de 30.000 a Catalunya) que afrontaran una nova edició dels exàmens de selectivitat.

Els primers a fer la prova seran els estudiants d'Aragó, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana i les Illes Balears, que començaran avui. Els últims seran els de Galícia, Catalunya i Andalusia, que la faran una setmana més tard, els dies 12, 13 i 14 de juny.

Malgrat que l'any passat van aprovar la prova el 92,39% dels alumnes, segons dades del Ministeri d'Educació, cada any es repeteixen l'angoixa, la por de quedar en blanc i l'estrès, ha assenyalat l'experta. En aquest sentit, Modesta Pousada ha aconsellat desdramatitzar-la i, encara que ha reconegut que és un examen important, considerat que els estudiants no es juguen el ser o no ser del seu futur, pel que ha recomanat pensar que qui tingui molt clara la seva vocació, encara que no aconsegueixi prou nota, acabarà arribant per una via o una altra.

Com a base de l'èxit, l'experta ha reconegut una bona preparació de l'examen, en la qual té un paper fonamental la planificació, que ha de ser realista, ajustada a l'hora que es té i el més concreta possible. Com a exemple, Pousada ha citat que «si un estudiant planifica estudiar català un matí sense concretar quins temes, en no tenir un objectiu concret, probablement es distraurà més».

D'una altra banda, la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i doctora en Psicologia de la UOC Amalia Gordóvil ha destacat el repàs com un element clau per preparar la prova i ha afegit que per ser «més efectiu ha de fer-se al final de cada jornada i de nou l'endemà». Gordóvil ha explicat que en les primeres 24 hores després d'un aprenentatge, sobretot en el cas dels més memorístics, «l'oblit és més intens», per la qual cosa ha recomanat «repassar durant aquest període».