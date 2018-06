Campdevànol recull 10 caques de gos en el primer dia de la campanya de l'ADN

L'Ajuntament de Campdevànol ha recollit de caques de gos en el primer dia de recollida de mostres. La regidora de Barris, Dolors Costa (PDeCAT) ha explicat que les han recollides en llocs cèntrics i que n'haurien pogut recollir 30, si haguessin volgut.

El primer dia de recollida, dia 5 de juny, ha arribat després de 6 mesos de campanyes d'informació i de recollida de dades dels gossos. Costa ha explicat que les 10 femtes recollides seran enviades per missatgers al laboratori, perquè casin les dades de les caques amb les mostres d'ADN recollides i així identifiquin els propietaris. La regidora ha calculat que en una setmana coneixeran els noms dels propietaris dels animals i podran obrir els procediments sancionadors.

Ha explicat que a partir d'avui, l'Ajuntament dedicarà dos o tres dies a la setmana a la recollida d'excrements per seguir el procés d'identificació dels propietaris. Ho faran fins que no hi hagi excrements de gossos pels carrers i places.

Costa també ha explicat que en els sis mesos previs a l'inici de la recollida i anàlisi,hi ha hagut molts propietaris que han dut els seus animals a l'Ajuntament per identificar-los. A l'inici de la campanya, el poble tenia un cens aproximat de 300 gossos.