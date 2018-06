Envien a presó l'home que va atacar tres persones a Banyoles

El jutjat d'instrucció 3 de Girona va acordar ahir la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va agredir una dona i els seus dos fills amb un martell a Banyoles. La causa està oberta per tres delictes d'assassinat en grau de temptativa. L'acusat es va acollir al seu dret a no declarar.

Segons l'auto judicial, «amb una planificació prèvia i aprofitant-se de l'especial indefensió i la confiança de les víctimes», l'acusat es va dirigir al domicili on vivien. L'home va demanar si el deixaven entrar per poder anar al lavabo i la dona, en veure que l'encausat era un amic del seu marit, li va obrir la porta. Un cop dins del domicili, la va colpejar de forma «imprevista» al cap amb un martell. Va fer el mateix amb els fills de la dona, que estaven a l'habitació.