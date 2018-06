Problemes de trànsit per esllavissades en dues vies del Ripollès i la Garrotxa

Problemes de trànsit per esllavissades en dues carreteres del Ripollès i la Garrotxa.

La GIV-4016 està tallada a Toses perquè s'està retirant les roques que impedeixen el pas de vehicles. Aquesta esllavissada es va produir ahir i des de llavors, no hi poden circular els vehicles.

A l'N-260z es dóna pas alternatiu a Montagut. Es tracta d'una via que passa per la Garrotxa i on segons el Servei Català de Trànsit (SCT) hi ha també despreniments a la via i cal pas alternatiu dels vehicles.