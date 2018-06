Història de la Filosofia desapareix de les proves generals de la selectivitat

L'assignatura d'Història de la Filosofia deixa de ser obligatòria en les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per als prop de 30.000 alumnes que a partir del pròxim 12 de juny començaran els exàmens que donen accés als estudis superiors. Aquesta mesura és la novetat principal d'aquest any de les PAU, que tindran lloc entre els pròxims 12 i 14 de juny, i implica que la Història de la Filosofia és ponderable i té més pes per a l'accés a graus universitaris de les branques d'arts i humanitats, i de ciències socials i jurídiques, mentre que els estudiants que vulguin estudiar graus de ciències o enginyeries no hauran d'examinar-se d'aquesta matèria.

En desaparèixer de la fase general de les proves, que és obligatòria per a tots els alumnes, aquesta queda formada per quatre matèries comunes obligatòries que són Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història d'Espanya i una matèria a escollir entre les d'opció, que són Fonaments de les Arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.En passar a la part específica, l'assignatura es troba en la nova taula de ponderacions del 2018, on es pot consultar quins graus universitaris la tindran en compte. Aquesta és la novetat principal que a principis del mes de setembre passat la Secretaria d'Universitats i Investigació va comunicar als diferents centres educatius.

En la mateixa comunicació, s'explicava als instituts que l'acord pretén tendir cap a unes proves en les quals «s'avaluïn les competències per damunt dels coneixements, en coherència amb la manera en la qual les matèries s'imparteixen tant en batxillerat com a la universitat». En aquest procés, com a mesures concretes es van ajustant els pesos de diverses matèries en funció dels estudis als quals es pretén accedir. En aquest sentit, una altra de les novetats aquest any són les noves ponderacions per a l'accés als graus d'Arquitectura: Fonaments de les Arts, Història de l'Art, Disseny i Dibuix Artístic ponderaran 0,2, mentre que Cultural Audiovisual i Geografia ponderaran 0,1. Per entrar a aquest grau, ja no es tindran en compte les assignatures de Biologia, Electrotècnia ni Química de la selectivitat. Ja en la línia de valorar les competències, en la selectivitat del 2017 es van començar a valorar algunes proves específiques, com són les Proves d'Aptitud Pedagògica (PAP) per accedir als graus d'Educació, i que seguiran aquest any. Superen les PAU i tenen nota per entrar a la universitat els alumnes que aconsegueixen un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la de la fase general de les PAU (amb un 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com a mínim de 4). A la fase específica, que és opcional, es poden presentar tant els alumnes de Batxillerat com els procedents de Cicles Formatius de Grau Superior, que poden escollir fins a 3 matèries entre les més de 20 que ofereix la selectivitat. Amb les dues millors qualificacions obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar es calcula la nota d'admissió a la universitat, que pot arribar fins als 14 punts. Els resultats de les PAU es faran públics el 27 de juny i entre aquell dia i el 29 de juny podran sol·licitar revisió d'examen.