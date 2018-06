Més arrestos per violència masclista en l'àmbit familiar

La violència masclista en l'àmbit familiar a les comarques gironines ha suposat la detenció de fins a 45 persones durant els primers mesos de l'any, una dada que gairebé triplica els arrestos de l'any passat en aquest mateix període, quan en van ser 18. Es tracta d'una xifra destacada i també ho és el nombre de víctimes ateses, que gairebé també s'han triplicat, passant de 68 a 192 en només tres mesos. Aquestes dades que publica el Departament d'Interior mostren, per tant, la violència masclista que s'exerceix contra una dona perpetrada per membres -homes- d'una mateixa família i no s'hi inclou les de la parella.

El nombre de denúncies, en canvi, s'ha quedat gairebé estancat, ja que els Mossos d'Esquadra n'han recollides 56, dues menys que entre el gener i el març de l'any passat. Els trencaments de condemna en canvi s'han reduït en prop de la meitat, de nou casos s'ha passat a cinc.

Les dades de violència masclista en l'àmbit de la parella van majoritàriament a la baixa. En els primers mesos de l'any han reculat tots els indicadors. Les denúncies han viscut una petita davallada, se n'han recollit fins a 347 mentre que el 2017 en van ser 364. El nombre d'arrestats en canvi ha pujat lleugerament amb cinc persones més que l'any anterior, amb fins a 128. Les víctimes ateses també han reculat amb 15 i s'ha assolit el nombre de 337. I pel que fa als trencaments de condemna, s'ha passat de 51 a 39 casos. e.b.