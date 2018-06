Els premis Baldiri Reixac compleixen quaranta anys

Més de 800 persones van omplir diumenge el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per celebrar els 40 anys dels premis Baldiri Reixac, que la Fundació Carulla va impulsar el 1979. L'acte va ser també l'estrena de la nova consellera de Cultura, Laura Borràs.

«Avui celebrem els 40 anys dels premis Baldiri Reixac. Uns premis que van néixer per impulsar i donar suport a l'escola catalana en un moment en què feia molta falta», va explicar la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve. «De fet avui torna a ser imprescindible... Projectes educatius que, a través de la cultura i la llengua, promouen la renovació pedagògica, la cohesió social i la transformació educativa. Amb els premis, les lluites i gestes diàries de molts mestres i escoles han estat una mica menys anònimes», afegia.

Esteve va insistir en la importància de concebre l'educació com el fet cultural de major rellevància per a la societat. «Entenem l'excel·lència i la qualitat des de la cultura. La cultura té un poder transformador molt potent en qualsevol àmbit de la vida, en especial, a l'educació», va reblar.

A l'edició d'enguany s'han presentat més de 350 projectes i s'han atorgat 50 premis a alumnes, 4 a mestres i professors, 12 a centres educatius i 1 premi UOC d'innovació. La consellera de Cultura va participar en l'acte de l'entrega de premis i va rendir homenatge a les «autoritats», en referència «als mestres i alumnes, que són les autoritats més importants del nostre país». Borràs també va aprofitar per felicitar «a la família Carulla per permetre iniciatives com els premis Baldiri Reixac, que aposten per la innovació i per mantenir-nos vius en aquesta feina constant i fascinant, que ens ajuda a tirar endavant plantant llavors que un dia creixeran i ens ajudaran a transformar el país».