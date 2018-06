Problemes de trànsit per una esllavissada a Toses

Problemes de trànsit per esllavissades en dues carreteres del Ripollès i la Garrotxa.

La GIV-4016 està tallada a Toses perquè s'està retirant les roques que impedeixen el pas de vehicles. Aquesta esllavissada es va produir ahir i des de llavors, no hi poden circular els vehicles.

A l'N-260z es dóna pas alternatiu a Montagut. Es tracta d'una via que passa per la Garrotxa i on segons el Servei Català de Trànsit (SCT) hi ha també despreniments a la via i cal pas alternatiu dels vehicles.

Aquesta incidència registrada pels volts de les sis de la matinada, ha quedat resolta pels volts de les 12 després de la retirada dels obstacles de la via.