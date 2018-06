Treballadors d'Eurest fan suc de taronja per denunciar que l'empresa els «exprimeix i explota»

Treballadors de la multinacional del càtering Eurest han fet una performance aquest dimarts al matí per denunciar que l'empresa els "exprimeix" i "explota".

Empleats i representants sindicals s'han concentrat a les portes d'una escola de Salt i han fet suc de taronja per criticar que l'empresa no respecta el conveni col·lectiu perquè, per exemple, no paga plusos acordats a treballadors o els deixa sense vacances.

El sindicalista de CCOO, Yasser Saadoune, ha afirmat que la multinacional es nega a asseure's a negociar i que es veuen obligats a reclamar "el que pertoca als treballadors" davant la Inspecció de Treball o per la via judicial.

A més, també ha assegurat que la situació de "precarietat" repercuteix negativament en el servei de menjar que ofereixen a un centenar de centres de les comarques gironines, entre escoles i residències.