Banyoles incorpora quatre pisos de lloguer social cedits per Bankia

L'Ajuntament de Banyoles ha incorporat quatre pisos de lloguer social cedits per Bankia. Amb aquests, la ciutat passa a tenir-ne un total de 36. Situats en diverses zones, tant al centre com als barris de l'entorn, aquests pisos amb funció social es diferencien dels pisos de protecció oficial i es destinen a situacions d'emergència social i a persones amb risc d'exclusió residencial. Des de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Banyoles s'estudia conjuntament els casos de persones sol·licitants i s'elabora un informe. Des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ha acordat que sigui el propi consistori qui gestioni el lloguer assequible per a cada cas. La bossa de pisos de lloguer social ha crescut en els últims anys. Fa onze anys només hi havia un habitatge disponible per a aquest ús.