La cèl·lula de Ripoll posa al descobert els focus de risc de gihadisme

La cèl·lula terrorista de Ripoll ha posat al descobert el risc de focus de gihadisme a les comarques gironines. Aquest grup, que va estar al darrere dels atemptats de Barcelona i Cambrils, es va veure alimentat dels «focus radicals proclius al gihadisme» que estan presents al territori, segons destaca el balanç del terrorisme a Espanya de l´any passat elaborat pel Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme.

En aquest informe es remarca que a Catalunya s´hi van fer un terç de les detencions (25) per terrorisme gihadista de tot Espanya durant l´any passat. I que això conclou «l´existència en ­territori català de focus molt importants proclius al gihadisme».

Uns focus afegeix que «no s´han limitat a exportar terroristes a països llunyans com havia passat fins ara, sinó que han fet el pas d´actuar a Espanya», com ha succeït amb l´aparició de la cèl·lula de Ripoll i la resta, que han detectats pels serveis policials.



Vuit detinguts durant el 2017

A les comarques gironines durant l'any passat s'hi van fer fins a cinc operatius antiterroristes. Un d'ells és el que va es va portar a terme per part dels Mossos d'Esquadra després dels atemptats de Barcelona i Cambrils a l'agost. A Ripoll es van detenir tres persones com a presumptes membres de la cèl·lula.

La resta d'operatius es van desenvolupar al llarg del territori. El primer va ser a Figueres, el 13 de gener. Aquí en el marc de l'operació Tulipa, es va detenir un ciutadà amb domicili a Holanda que estava reclamat per la justícia d'aquest país. Havia tornat de Síria o l'Iraq, on va combatre en grups gihadistes.

El 15 de març a Santa Coloma de Farners, la Guàrdia Civil va arrestar un ciutadà marroquí de 43 anys a qui s'acusa de presumptament fiançar el terrorisme d'Estat Islàmic. Es tracta del germà de dos altres homes, que van arrestar el juliol del 2016 a Arbúcies i que van ser acusats del mateix. Un quart germà a més, s'havia desplaçat el 2015 a Síria, on va estar combatent fins a morir.

A Palamós, el 17 d'octubre, la Guàrdia Civil en el marc de l'operació Julieta va detenir una jove de 21 anys i de nacionalitat espanyola per presumptament fer tasques de reclutament per al Daesh. La investigacio, feta conjuntament amb l'FBI, va permetre arrestar dues persones més: una a Espanya i l'altra a Estats Units, per fets relacionats amb la aquesta noia.

Finalment, el 5 de desembre a la ciutat de Figueres, es van arrestar dos germans marroquins, de 30 i 31 anys. En el marc d'una operació anomenada Trankil es van detenir quatre persones: els dos de Figueres, un a Parla i l'altre a Tànger.

Cal dir que Girona, amb vuit detencions, està al segon lloc de les províncies catalanes amb més detencions de l'any passat. Per davant hi ha Barcelona amb catorze A Tarragona se'n van fer dues i a Lleida, una.



Col·laboració amb el Marroc

Aquest informe del Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme indica que a tot Espanya es van fer 76 detencions de presumptes gihadistes. I també fa una anàlisi del tipus de detinguts, així com del seu perfil. Cal destacar que hi ha 44 persones que eren procedents del Marroc i això, segons aquest estudi, fa encara més pal·lès que cal que els dos països col·laborin de forma més estreta.

Un exemple del treball conjunt va ser durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, quan el Marroc va fer quatre detencions de persones presumptament relacionades amb aquests atacs.

Un tema que crida a l'atenció en aquest informe és el tipus d'estructures que s'utilitzen. Segons han analitzat, la majoria de detencions fins al 2017 s'havien fet per temes relacionats amb activitats de propaganda del gihadisme, enaltiment, captacions i reclutament i algunes activitats terroristes. En canvi, l'any passat tenint en compte els detinguts de Ripoll, es pot veure que ja n'hi havia de disposats a atemptar o bé, preparats per desplaçar-se cap a Síria o l'Iraq. També cal destacar que molts del gihadistes arrestats tenien relacions familiars entre ells. A la cèl·lula de Ripoll hi havia quatre parelles de germans.