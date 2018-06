El conegut restaurant Can Xapes de Cornellà reobre després de 8 anys

El conegut restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri tornarà a obrir les seves portes l'11 de juny després de 8 anys tancat amb un nou projecte culinari lligat a un compromís amb joves en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió.

Nascut el 1949 com un cinema (el Cine Rosa), amb el temps va esdevenir, un bar que servia esmorzars de forquilla, vermuts i tapes. Creat per Narcís Vicens, l'avi Xapes, va ser el seu fill Quim Vicens qui el 1985 el va convertir en un restaurant punt de referència a Cornella. De la mà de Maria Carme Coll i de la seva mare, Josefina Olivet (l'àvia Fina), Can Xapes va destacar en el tractament del peix, els bunyols de bacallà o les «barretines» o el «menjar blanc», de postres, emblemes de la casa.

L'any 2010 Can Xapes va tancar i, anys després, AD Iniciatives Socials, entitat sense ànim de lucre que treballa en l'atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, es va fixar en l'espai del restaurant i proposa una orientació professional per a joves en situació de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social amb la voluntat d'oferir-los alternatives de treball dignes i amb futur en el camp de l'hostaleria. D'aquí sorgeix el nou Can Xapes, van explicar, amb un treball específic sobre el producte de qualitat i una oferta gastronòmica amb el jove cuiner Lluc Quintana al capdavant i Conrad Johera, format a El Celler de Can Roca, com a sommelier, barista i cap de sala.