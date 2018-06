Intel·ligència artificial per reduir el risc de les intervencions cardiovasculars

Un projecte de recerca amb participació gironina i centrat en reduir el risc en operacions cardiovasculars ha estat reconegut amb el premi Eureka Innovation. El projecte Mediate - Patient Friendly Medical Intervention, en què participen investigadors de la Universitat de Girona, ha estat reconegut amb el premi, dotat amb 6.000 euros, per les innovacions proposades en el camp de la intervenció mínimament invasiva. L'aportació gironina ha consistit en desenvolupar intel·ligència artificial per millorar la planificació d'aquest tipus de cirurgia.

El projecte Mediate està desenvolupat de forma col·laborativa per 27 institucions i companyies europea entre els anys 2010 i 2013. Liderat per la companyia Philips Healthcare, el projecte proposa millores en tres àmbits: la imatge mèdica per la intervenció, millores en les eines d´intervenció com els útils de cirurgia, i eines de suport a la presa de decisions durant la intervenció.

L´equip d´investigadors del grup de recerca en Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) de la UdG han desenvolupat una eina de suport a la presa de decisions per intervencions de Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Aquest tipus d´intervenció és adequada en pacients amb estenosi aòrtica greu que no poden ser operats pel procediment habitual, a cor obert, degut al seu risc quirúrgic.

L´eina, desplegada pels investigadors gironins Joaquim Meléndez, Francisco Gamero, Andrés El-Fakdi i Roberto Petite, consisteix en un programari basat en una tècnica d´intel·ligència artificial que permet recuperar intervencions prèvies i utilitzar la informació per planificar millor futures operacions.