L'ACA millorarà algunes xarxes d'abastament supramunicipals

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt el repartiment d'ajuts per a la millora de les xarxes d'abastament supramunicipals en alta, amb l'objectiu d'optimitzar la gestió i la distribució d'aigua, i també incrementar la seva disponibilitat i garantia. Els ajuts tenen en compte una gran varietat de solucions, com la construcció de noves captacions i dipòsits, millores en els sistemes de regulació i control, rehabilitació de conduccions en les seves xarxes d'abastament, així com millores en el tractament de les plantes potabilitzadores.

L'ACA atorgarà 5,2 milions d'euros repartits en un total de 26 actuacions. D'aquesta suma, més de 480.000 euros aniran a parar a la demarcació de Girona. Així, doncs, de les sis actuacions que s'hi faran, tres de les subvencions han estat destinades a la comunitat intermunicipal Daró-Ter. Dues més seran les que finançaran les actuacions de la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, i, finalment, una darrera destinada a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera.