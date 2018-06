Un observatori analitzarà la rehabilitació i renovació urbana a la província

Renovar-se o morir. L'adagi tant pot anar referit a les ciutats -el creixement urbà ha de tenir un límit- com al sector de la construcció, que veu en la renovació i rehabilitació d'edificis una oportunitat per superar la crisi. Precisament el sector de la construcció, la UdG i els ajuntaments de Girona, Figueres i Olot –no es descarten noves incorporacions, és més, es desitgen– han decidit impulsar conjuntament la rehabilitació i la renovació urbana. Amb aquesta intenció van crear ahir l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona, que pretén repensar, actualitzar i millorar els edificis i ciutats de la demarcació.

El president del Col·legi d'Arquitectes, Narcís Reverendo, va assenyalar en la presentació que en els propers trenta anys «les ciutats ja no s'ampliaran, sinó que es renovaran». L'observatori, per tant, s'obre tant a l'administració pública com a la iniciativa privada «per impulsar la rehabilitació a totes les escales», en contra de la idea que només els barris més antics necessiten renovar-se. «L'observatori no es fixa només en aquestes zones; els dèficits urbans, amb la normativa d'ara i les exigències internacionals de baix consum energètic i sostenible, evidentment també afecten els barris de fa vint o trenta anys», va dir.

«Avui dia hi ha molt poca obra nova, però encara es rehabilita menys; per això volem incidir-hi», va afegir. Un dels problemes és l'actual normativa, pensada més per als edificis que es construeixen des de zero que no pas per a aquells que necessiten millores. Per a Narcís Reverendo, la legislació actual es va redactar concebent que «l'ampliació urbana parteix de zero; és a dir, que l'única solució és enderrocar per construir de nou».

El nou observatori, que s'ha gestat durant dos anys, l'impulsa la Taula de la Construcció de Girona (formada pels arquitectes, els aparelladors i els promotors). L'integren també la UdG –que hi aporta la part acadèmica– i els ajuntaments de Girona, Figueres i Olot, esperant que se n'hi sumin d'altres.

El president del Col·legi d'Arquitectes de Girona va indicar que la construcció i l'edificació han de tenir un paper preeminent en la lluita contra el canvi climàtic, fent els habitatges més sostenibles. Segons va assegurar, al sector encara li queda «camp per córrer» per recuperar-se de la sotragada de la crisi econòmica, i la rehabilitació d'edificis pot ser una oportunitat. «Renovar també és una de les vies de solució per remuntar el sector», va manifestar Reverendo.

Amb aquest objectiu, el nou observatori vol posar l'accent en la rehabilitació i la renovació urbanes enteses en el sentit més ampli, des de petites millores a habitatges fins a reformes d'espais públics.

Malgrat que els temes que haurà d'abordar l'observatori són molts, l'objectiu final que els guia és «millorar les condicions de vida de les persones».

A més de servir de guia als ajuntaments a l'hora d'impulsar renovacions urbanes, l'observatori vol atraure també empreses privades, amb l'objectiu de «tornar a posar en joc» edificis en desús o impulsar millores en aquells altres que fa temps que estan construïts.



Es rehabilita molt poc

«A l'Estat espanyol es rehabilita fins a trenta vegades menys que a Suècia», va subratllar el representant dels arquitectes, tot incidint en què «la situació actual no permet incrementar la construcció en les ciutats, i per tant el més assenyat és parlar de renovació».