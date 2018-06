Tarda de tempestes intenses a les comarques de Girona

Les comarques gironines han registrat tempestes intenses a primera hora de la tarda. El front han anat avançant d'oest a est, deixant precipitacions importants en pocs minuts en comarques com la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i diversos punts de l'Empordà.



Les pluges han provocat un important increment del cabal del riu Fluvià. A primera hora de la tarda a Esponellà portava 112 metres cúbics per segon, quan al matí era només de 8 metres cúbics per segon. Per això, Protecció Civil demana que s'eviti l'accés a la llera del riu.



El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, havia apuntat al migdia que els més de 40 litres que han caigut aquest matí en indrets del Garraf i el Baix Penedès es poden convertir en 60-70 litres fins a primera hora de la tarda en zones del litoral sobretot des del Tarragonès i fins al Baix Llobregat.





De cara a la tarda, Protecció Civil afegia que les tempestes es desplaçarien amb menys intensitat cap al nord-est.