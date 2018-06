La tradició d'anteposar el cognom patern preval a la província de Girona

El mes de juny del 2017 entrava en vigor una reforma al Registre Civil a partir de la qual el cognom del pare deixava de tenir preferència a l'hora de fixar els cognoms dels fills. Aquesta mesura havia de facilitar la situació a moltes famílies que preferien que l'infant portés el matern en primera posició, i ha estat així, però la demanda que s'ha registrat ha estat més aviat escassa a la demarcació.

Després d'un any, la tradició d'anteposar el cognom patern continua com a primera opció a la província de Girona, on durant el període comprès entre el juny del 2017 i el maig del 2018, dels 7.849 naixements comptabilitzats, només 55 famílies van optar per posar el de la mare en primera posició. Així ho demostren les dades proporcionades pel Ministeri de Justícia, que constaten, doncs, que menys d'un 1% (concretament un 0,7%) dels gironins i gironines han escollit aquesta opció. Durant el 2017 la xifra d'anteposicions a la província va ser de 33 i durant els primers mesos d'aquest 2018 s'han sumat 22 casos més.

Aquestes dades no són exclusives a la província de Girona, sinó que -en general- arreu de Catalunya la tendència dels darrers dotze mesos ha estat molt similar. En el conjunt de Catalunya, fins i tot, una mica més baixes, ja que del total de 70.994 naixements, només hi ha hagut 397 anteposicions de cognom, en estadístiques un 0,5% de la xifra total.

Separat per províncies, la que més casos va registrar ha estat la de Barcelona, on se n'han fet un total de 288. Girona se situa en segona posició, amb 55, seguida de Tarragona (31) i Lleida (23).



Un pas envers la igualtat

En el moment en què es va posar en marxa aquesta mesura, el plantejament inicial era que es pogués plantejar com un apropament envers la igualtat. Des de l'any 2000 ja estava permès inscriure el nen o nena amb el cognom de la mare en primer lloc, però no va ser fins al passat mes de juny que el cognom del pare va perdre la preferència. Això ha provocat que a partir d'aquest moment siguin els pares i mares els que s'hagin de posar d'acord per decidir quin anirà primer.

Fa 18 anys, però, el procediment esdevenia més complicat que en l'actualitat, ja que s'havia d'enviar una sol·licitud al jutge encarregat del Registre Civil acompanyat d'una declaració de mutu acord sobre els canvis d'ordre en els cognoms de l'infant. En els casos en què la família no es posa d'acord es dona preferència a un o altre per ordre alfabètic, sorteig o bé estètica.