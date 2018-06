Un 25% dels càmpings estan especialitzats en cicloturisme

Aproximadament un 25% dels càmpings gironins estan especialitzats en cicloturisme (Bed&Bike), una oferta que ha crescut en els darrers anys i que continua a l'alça. Això significa disposar de serveis adreçats als cicloturistes, com ara petits tallers per reparacions, recanvis bàsics per a bicicletes i coneixement i distribució d'informació de les rutes per a ciclistes, entre d'altres. A banda, hi ha també molts càmpings que tot i que encara no estan especialitzats acullen cada any un gran nombre de ciclistes a les seves instal·lacions. Alguns càmpings, com l'Internacional de Calonge i la Ballena Alegre, organitzen curses de bicicletes.

Més d'una vintena de càmpings i dues associacions, la de Girona i la de Lleida, participaran a Girocamping, el saló de referència del sector del càmping i Parcs de Vacances, que s'ha integrat al Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, el gran festival ciclista internacional, que se celebra del 8 al 10 de juny al pavelló de Fontajau de Girona.