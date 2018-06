La falta de metges a Olot allarga l'espera per les consultes externes

La manca de metges que pateix l'Hospital d'Olot i la Garrotxa fa que en algunes especialitats el temps d'espera per les consultes externes s'hagi allargat fins als límits marcats pel Departament de Salut.

Segons va exposar ahir a Ràdio Olot Fina Felisart, directora mèdica de l'Hospital, a vegades les esperes per a una consulta poden arribar fins als 90 dies. Xifra que és el límit que marca el Departament de Salut.

Felisart va explicar que la manca de doctors en medicina és un fet que afecta tot el país. Per tal de pal·liar els efectes de la falta de professionals l'Hospital d'Olot i la Garrotxa estreny les col·laboracions amb els centres hospitalaris més pròxims: l'Hospital Josep Trueta de Girona, l'Hospital de Vic i l'Hospital de Campdevànol.

Fa uns mesos, en l'acte de presentació del balanç del 2017 de l'Hospital d'Olot i de la Garrotxa, el director del centre, Josep Maria Padrosa, va alertar de la falta d'especialistes.

Padrosa va valorar que la falta de metges és pel fet que hi ha una generació de professionals que s'acosta a l'edat de jubilació i no hi ha prou relleu. La jubilació de la generació de metges nascuts a la dècada dels seixanta que va entrar al sistema de salut pública a la dècada dels 80 farà que un 20% dels metges catalans, uns 400 professionals, deixin la feina en el decurs dels cinc anys vinents.

Padrosa va apuntar que la falta de metges es nota més als hospitals comarcals, perquè els especialistes tendeixen a escollir centres més rellevants dins de la professió, com poden ser l'Hospital Universitari Bellvitge o el Clínic de Barcelona.

Una de les raons, per la qual els joves metges prefereixen treballar en grans hospitals i no en centres comarcals és pel fet que hi poden tractar patologies més variades i créixer com a professionals.

En els hospitals comarcals les patologies són més comunes. Per exemple, intervencions de pròtesi de genoll, maluc i cataractes



Intervencions quirúrgiques

La manca de professionals no ha afectat les llistes d'espera per les intervencions quirúrgiques. L'any passat, per aquest temps, 937 pacients esperaven una operació, mentre que ara la llista d'espera s'ha reduït a la vora d'un 6%. Enguany 883 persones esperen ser operades.

El temps màxim d'espera per una operació pot arribar fins als 6 mesos. En el cas de les cataràctes, l'Hospital d'Olot i de la Garrotxa només fa esperar 2 mesos. El fet que la Garrotxa sigui la comarca més envellida de Catalunya fa que l'Hospital d'Olot s'adeqüi a les necessitats de la gent gran.