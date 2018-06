Girona és la novena província amb més casos de tràfic de drogues

El tràfic de drogues a les comarques de Girona és una pràctica delinqüencial contra la qual la policia fa anys que lluita de valent. Una mostra d'això és que durant aquest primer trimestre de l'any han sortit a la llum 90 casos, segons les dades del balanç del primer trimestre de l'any del Ministeri de l'Interior.

Això situa l'àrea de Girona entre les nou províncies d'Espanya on més casos s'han destapat durant aquest inici d'any. Amb tot, però, encapçala el rànquing Madrid, amb 452 fets; la segueix Barcelona, amb 447 i en tercer terme, hi ha València, amb 240 casos de tràfic de drogues.

A la cua del rànquing d'aquest delicte hi ha la província de Sòria, amb només un fet delinqüencial en tres mesos i Terol, amb tan sols tres.

Cal dir que malgrat que les comarques gironines es troben en el top 10 dels llocs on s'ha detectat més tràfic de drogues d'Espanya, si es compara els 90 casos gironins amb els de l'any passat, es pot comprovar que s'ha viscut una davallada d'un 8,2% dels fets. Entre els mesos de gener i març del 2017 va haver-n'hi 98 casos de tràfic de drogues detectats per la policia.

Cal dir que les comarques gironines s'han convertit al llarg dels anys en una zona de pas de traficants sobretot, ja que hi ha importants vies de comunicació del sud cap al nord d'Europa.

Terra de pas de la droga

I és que sovint la droga s'obté al Marroc i els traficants, per evitar la policia, usen el sistema go-fast amb dos vehicles: el primer actua com a cotxe llançadora i té com a funció de detectar els controls policials i avisar el conductor del vehicle que duu la droga, perque tingui temps de fer alguna maniobra per fugir

En paral·lel al pas de traficants, cal dir que una àrea on la policia lluita de valent és la zona més propera a la frontera. Aquí s'hi han localitzat sovint compradors de droga i diverses plantacions de marihuana. Però tot i això, cal dir que fruit de la pressió policial, de cultius també se n'han anat localitzant arreu de les comarques gironines.

La marihuana és la reina de les drogues a la demarcació de Girona. Les dades dels Mossos d'Esquadra del 2017 mostren que la marihuana comissada s'ha duplicat gairebé en un any. En total, durant l'any passat van destruir fins a 45.000 plantes, el que suposa 5,5 tones. Mentre que el 2016 van ser 26.000 plantes i tres tones de cabdells de marihuana.

L'increment d'aquests comissos es deu sobretot a un augment de les descobertes d'aquesta tipologia de droga per part de la policia.

Tres operatius clau

Però, com recordava aquest abril el cap de la Regió Policial a Girona, el comissari dels Mossos Josep Milan, el balanç s'explica també per les tres operacions que es van portar a terme durant l'any passat i que van permetre desmantellar grups organitzats que tenien autèntics cultius industrials en naus i soterranis, com el clan Capirote, que s'ha jutjat a l'Audiència de Girona fa poc dies.

Un judici que es va allargar fins a mitjans de maig, ja que hi havia molts testimonis i 30 acusats. Aquest grup estava preparat per convertir-se en una multinacional de la marihuana. Fins i tot es va arribar a descobrir per part dels Mossos que els membres d'aquest clan amagaven la droga en búnquers o darrere de les rajoles per evitar ser descoberts.

A la província també entren d'altres tipus de drogues com l'haixix, la cocaïna, drogues de síntesi o l'heroïna. Aquesta última s'ha vist que els darrers dos anys ha patit un repunt. La policia n'ha localitzat sovint a la frontera amb gent que l'hauria adquirida en algun punt d'Espanya i es disposava a anar cap a França o d'altres països del nord d'Europa.