Investiguen si la qualitat de vida a la Cerdanya és millor que en altres comarques

Demostrar i quantificar científicament quina qualitat de vida tenen els veïns i veïnes que viuen a la Cerdanya en relació amb els que resideixen en altres comarques és l'objectiu d'un estudi que ja s'està duent a terme entre les universitats de Puigcerdà i Girona, l'Hospital de Cerdanya i el Clúster El Sol dels Pirineus. Per tal de poder obtenir-ne un primer diagnòstic que així ho avali, una trentena de persones es van sotmetre ahir a unes proves físiques al pavelló municipal de Llívia.

Les persones que, voluntàriament, han dut a terme les proves físiques s'han dividit en dos grups, entre menors de 55 anys i majors de 55. Els primers van fer un test de Cooper: córrer la màxima distància possible durant 12 minuts, mentre que els segons també han fet l'activitat però caminant i acotada a la meitat del temps. A més, a tots ells se'ls ha comprovat quina freqüència cardíaca, tensió arterial i saturació d'oxigen tenien.

Les dades es compararan amb les que ja es disposen de l'exploració que s'ha fet a nivell de mar i s'afegiran als resultats dels 300 qüestionaris que s'estan duent a terme entre persones que viuen a la comarca. Les preguntes valoren aspectes com la percepció de l'entorn, el volum d'activitat física que practiquen i altres paràmetres que serveixin per valorar la seva qualitat de vida. Amb tot plegat, segons el director del Clúster El Sol dels Pirineus, Ramon Treserras, se'n podrà presentar una primera diagnosi a finals d'aquest mes, gràcies a la qual es puguin crear productes i serveis basats en la promoció de la salut.



Promoció de la salut al territori

Una de les investigadores principals de l'estudi, Emma Roca, va explicar que la voluntat és «veure que la gent que viu a Cerdanya té unes condicions físiques i una salut diferenciables de la gent que no hi viu». Així, l'alimentació i l'estil de vida saludables, sumats a l'alçada sobre el nivell del mar i la qualitat de l'aire de la Cerdanya, converteixen la comarca en un territori idoni des del punt de vista de la promoció de la salut. A falta dels resultats definitius, Roca va afirmar que les marques obtingudes a les proves físiques han estat satisfactòries. Un dels objectius propers és que, més endavant, s'obrin també a persones que estiuegen a la zona, per comprovar si, tot i no viure-hi, aquest fet els hi influencia d'alguna manera.

La voluntat és que, un cop publicats els resultats, contribueixin a generar activitat econòmica vinculada a la salut i el benestar, tenint en compte el volum d'equipaments que cobreixen aquest àmbit, les possibilitats de l'entorn per a la pràctica d'activitat física i que la vall sigui una de les més obertes i assolellades d'Europa.

Des de l'any passat s'està fent un segon estudi sobre rendiment dels atletes en zones d'alta muntanya i altres properes al nivell del mar. La voluntat és obtenir dades a partir d'una mostra de 20 persones que hagin practicat aquest esport a 2.400 metres d'alçada per comprovar si el factor territorial pot influir en l'adaptació a l'entorn i les seves capacitats físiques.