Llagostera emet 6.400 tones menys de CO2 a l'atmosfera en tres anys

Llagostera ha reduït, entre els anys 2014 i 2017, l'emissió d'un total de 6.381,27 tones de CO2 a l'atmosfera i ha donat compliment al Pacte d'Alcaldes per l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, informen fonts municipals. L'Ajuntament va adherir-se al Pacte d'Alcaldes i el desembre de l'any 2014 va aprovar el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES).

Al llarg del 2017 es va redactar l'Informe de seguiment del PAES per comprovar el grau d'execució de les accions, revisar-les i afegir-ne de noves. Enguany s'ha aprovat el document i els resultats obtinguts, segons el consistori, «han estat molt positius». De les 57 accions previstes inicialment al PAES el grau d'implementació és del 85,9% (20 iniciatives completades; 29 en curs; tres de desestimades i vuit de pendents).

De les accions realitzades fins a data d'avui en destaquen tres que «suposen una major reducció d'emissions»: la primera consisteix en l'adequació dels nivells lumínics excessius de l'enllumenat públic amb la substitució de les llumeneres per models d'alta eficiència; la segona passa per la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la tercera per l'establiment d'un sistema de bonificacions en la recollida de residus porta a porta amb el control de la generació de residus comercials i domiciliaris mitjançant la incorporació de xips en els cubells.

També s'ha impulsat a partir del PAES la millora en l'enllumenat públic (instal·lació de reductors de flux, rellotges astronòmics, sistemes de gestió de l'energia,...); auditories energètiques realitzades a l'escola Lacustària i a les instal·lacions esportives; millores d'eficiència energètica en diferents equipaments municipals; campanyes de conscienciació ambiental; millores urbanístiques en diferents carrers per pacificar el trànsit rodat i promoure l'ús dels carrers per als vianants i la contractació del subministrament elèctric municipal a una empresa d'energia 100% renovable, entre d'altres.

El regidor de Medi Ambient, Xavier Vilella, explica que «entre les accions pendents previstes a realitzar hi ha la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la biblioteca, la creació d'un espai de reutilització de residus a la deixalleria i la instal·lació d'una caldera de biomassa a l'escola».