Més de 1.700 intervencions de cirurgia major ambulatòria a la Clínica Girona

La Clínica Girona va realitzar l'any passat 1.762 intervencions de cirurgia major ambulatòria. De les 14.783 intervencions quirúrgiques que va fer l'any passat la clínica gironina, pràcticament el 12% van ser cirurgia sense ingrés hospitalari.

Segons els darrers resultats de les enquestes Plaensa del Departament de Salut, que recullen l'opinió dels ciutadans que han utilitzat els serveis sanitaris, la Clínica Girona és el centre sanitari millor valorat en Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) a la regió sanitària de Girona, i el segon amb millor nota a Catalunya.

En l'enquesta de satisfacció, la Cirurgia Major Ambulatòria de Clínica Girona obté una puntuació del grau de satisfacció global de 9,13 i és l'únic centre que supera el 9, per sobre de la nota mitjana a Catalunya que es situa en 8,56. El segon centre més ben valorat en Cirurgia Major Ambulatòria a Girona és l'hospital de Palamós, amb 8,89 i el tercer l'hospital Sant Jaume d'Olot amb 8,77.

La Cirurgia Major Ambulatòria del centre supera la resta d'hospitals de la regió sanitària de Girona en 10 de les 25 qüestions que planteja l'enquesta. En contret obté la millor puntuació de la ciutadania per les explicacions sobre el funcionament de la CMA (98,7%); per la puntualitat per entrar al quiròfan (96,3%); pel tracte personal de les infermeres (100%); per no sentir dolor durant la intervenció (98,8%); pel temps en observació abans d'anar a casa (97,4%); per la informació de com havia anat la intervenció (96,2%); per l'atenció rebuda quan va trucar (100%); pel grau de millora que li ha suposat la intervenció (89,6%); pel grau de satisfacció global (9,13) i a la pregunta de si continuaria venint els enquestats responen que sí hi tornarien a la Clínica Girona en el 97,5% dels casos.

El grau de satisfacció dels pacients que han passat pels serveis de cirurgia major ambulatòria dels hospitals públics o concertats de tota Catalunya és de 8,6 i un 92% tornarien a triar el mateix hospital.

A nivell general l'aspecte més ben valorat als centres hospitalaris de Catalunya és l'atenció rebuda per part del personal d'infermeria i l'atenció rebuda durant les proves preoperatòries, i el pitjor valorat és el temps d'espera fins la intervenció.