Més donants d'òrgans gironins i menys pacients esperant

Set persones de les comarques gironines s'han convertit en donants d'òrgans en els primers cinc mesos de l'any pels quatre que ho van fer en el mateix període del 2017. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), fetes públiques ahir coincidint amb el Dia Mundial del Donant d'Òrgans, les negatives familiars també s'han reduït entre gener i maig respecte l'any passat, i de quatre rebutjos s'ha passat a tres.

La llista d'espera per rebre un òrgan s'ha reduït un 3,6% i a 31 de maig hi havia 81 gironins pendents d'un trasplantament, tres menys que un any enrere. La cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que hi ha 65 gironins que necessiten un ronyó (l'any passat eren 68); sis persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; sis requereixen un cor; un han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar i tres per a un pancreàtic.

La llista d'espera és més curta que a finals de maig del 2017 si bé durant el 2018 el nombre de trasplantaments ha sigut lleugerament inferior al de l'any passat. Els centres trasplantadors de Catalunya, situats tots a Barcelona, han intervingut aquests mesos 41 pacients gironins, pels 42 que s'havien operat de gener a maig de l'any passat.

De nou, els trasplantaments renals són els procediments més habituals, amb 29 pacients trasplantats, cinc dels quals van rebre un ronyó procedent d'un donant viu. Set gironins van ser sotmesos a un trasplantament hepàtic (un de donant viu), un a un cardíac i tres a un pulmonar i un va rebre un òrgan.

Entre gener i maig, els hospitals catalans han fet 468 trasplantaments, un 8,6% més respecte al mateix període de l'any passat. D'aquests, 315 han estat trasplantaments renals, 72 hepàtics, 29 cardíacs, 48 pulmonars i quatre pancreàtics.

«La tendència segueix sent excel·lent, com en el 2017 que ja va ser un any de rècord on es van superar els 1.100 trasplantaments» explicava ahir Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, que tot i això va fer una crida a «no abaixar la guàrdia» perquè encara hi ha 1.200 persones esperant un òrgan a Catalunya: 1.023 esperen un ronyó; 107 un fetge; 32 un cor; 28 un pulmó; 29 un pàncrees.

Descens dels donants vius

La taxa de donants d'òrgans, que actualment se situa en 44 per cada milió d'habitants, ha augmentat de forma sostinguda des del 2013, quan era de 27, i és molt superior a la de països com França, Alemanya, Gran Bretanya i Estats Units, recorden des del Departament de Salut. La taxa de trasplantaments, amb 146 per milió d'habitants, també és la més alta a nivell mundial.

En aquests primers mesos de l'any, el nombre de donants d'òrgans cadàver a Catalunya ha augmentat lleugerament, un 2,1% respecte el mateix període de l'any passat (144 vs. 141, respectivament). Les donacions per mort en asistòlia, és a dir, amb el cor aturat, continuen amb una tendència a l'alça, amb un augment del 5,8%; mentre que les donacions per mort encefàlica (mort cerebral) igualen les de l'any passat, amb 89 donants.

Per altra banda, la donació de donant viu segueix amb una tendència a la baixa, amb una reducció d'un 21,1%, amb 45 donants vius en aquests primers mesos del 2018. El motiu, va explicar ahir Tort, són «els bons resultats de donació cadàver, però no s'ha d'oblidar que el trasplantament renal de donant viu és el millor tractament possible per a persones joves amb insuficiència renal crònica».

En els cinc primers mesos de l any han crescut les negatives familiars a la donació d'òrgans: el 2018 el 81% de les famílies catalanes han dit que sí a la donació d'òrgans dels seus familiars, mentre que el 2017 eren el 86%.

El perfil del donant a Catalunya durant el 2017 va ser el d'un home de 60 anys de mitjana. Entre el 2000 i el 2017, la mitjana d'edat ha augmentat en 9 anys, i els majors de 60 anys han passat de ser el 35% dels donants a representar el 51%. El 52% va morir per un accident cerebro-vascular i només un 4% per un traumatisme cranioencefàlic a conseqüència d'un accident de trànsit.

En qualsevol cas, el nombre de donants de teixits a Catalunya ha experimentat un descens del 4,3% en els primers mesos de l'any, respecte l'any passat (510 al 2018 front a 533 al 2017).