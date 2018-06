Posen la passarel·la de vianants al pont de la riera de Llocalou, a la Vall de Bianya

El Ministeri de Foment ha començat les obres per la instal·lació d'una passarel·la al costat dret del pont de Llocalou a la N-260. Les obres consisteixen a reforçar el pont i en instal·lar els puntals, sobre els quals s'aguantarà la passarel·la.

L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, ha explicat que les obres van començar fa dues setmanes i que en el termini d'una o dues setmanes tindrà lloc la instal·lació de la passarel·la. Serà d'una sola peça i la previsió és que pugui ser col·locada en una sola jornada.

Quan estigui posada, la passarel·la quedarà penjada al costat del pont i formarà part de la via verda que arriba a Llocalou des d'Olot i continua fins a l'Hostalnou. La previsió és que, ben aviat, comencin les obres que l'han d'ajuntar amb les vies del Ferro entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll i la que està en període de construcció entre Sant Joan i Setcases.

A més de formar part de la xarxa de rutes ecològiques, la passarel·la farà possible anar a peu des de Llocalou a la urbanització de la Roureda on cada dissabte té lloc el mercat setmanal de la Canya. També servirà perquè la gent pugui passejar o anar tot caminant a treballar a les fàbriques i tallers del polígon de la Vall de Bianya.

De moment, els caminants no poden passar pel pont, perquè hi ha un senyal de prohibit el pas per la vora de la calçada. Fa uns 10 anys, la responsabilitat del pont era de la Generalitat. Això no obstant, amb la posada en servei de l'autovia entre Olot i Besalú va tenir lloc un canvi de titularitat i va passar a ser del Ministeri de Foment



Pas estret per a vianants

Fa uns cinc anys, el Ministeri va elevar les tanques protectores de la vora del pont i va quedar un pas molt estret per als vianants. Per tal d'evitar el perill d'atropellaments van posar un senyal de prohibit el pas de vianants. Algunes persones que hi havien passat sempre no en van fer cas i els Mossos d'Esquadra les van multar.