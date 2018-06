Un temporal descarrega ruixats curts però molt intensos i fa créixer els rius

Jornada de temporal a pràcticament tots els punts de la província de Girona. Si el dimarts havien començat a caure els primers ruixats en localitats com Navata (amb 33 l/m2 en mitja hora) o Banyoles (amb 10 l/m2 en només 10 minuts), la tempesta d´ahir va afectar de ple gairebé tota la província.

En general els episodis van ser curts però intensos, acompa­nyats de vent i en algun cas també de calamarsa. La gran majoria d´aquests van tenir lloc al migdia i, a mesura que va anar passant la tarda, es van anar desplaçant progressivament cap al nord. Van afectar, doncs, en un primer moment les comarques de la Selva o el Gironès, i progressivament van agafar el Pla de l´Estany, la Garrotxa i l´Alt Empordà que van resultar ser dels punts que més aigua van registrar. L´única comarca que es va quedar al marge de les pluges més intenses va ser el Baix Empordà, on les acumulacions no van superar els 5 l/m2, a excepció de Cruïlles (on en van caure més de 10).

Segons les dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la localitat que més aigua va registrar va ser la capital del Pla de l´Estany. A Banyoles van caure fins a les cinc de la tarda més de 30 l/m2, seguida de Sant Pau de Segúries (25,7), Molló (23,8), Darnius (23,8) o Cabanes (22,8).

També a Fornells de la Selva i Torroella de Fluvià van registrar prop de 15l/m2 i, finalment, Girona es va quedar amb pràcticament 10l/m2, agrupats en episodis curts que es van concentrar sobretot al voltant de les 12 del migdia i a tres quarts de quatre de la tarda. El temporal va deixar acumulacions d´aigua en diversos carrers del centre i a les principals avingudes.



Actuacions a Girona

Els Bombers de la Generalitat van estar pendents dels efectes que podia deixar la tempesta i finalment, en el cas de la província de Girona, van rebre tres alertes fins a les quatre de la tarda. En un dels casos provenia de Tortellà, on s´havien inundat uns baixos, i en un altre de la Pera, on van anar a revisar una passera. En total, a Catalunya, es van registrar 164 avisos durant la jornada.

També el telèfon d´emergències 112 va rebre trucades a causa de la tempesta, en el cas de la demarcació, dues procedents de la comarca del Pla de l´Estany.En general, el 112 en va comptar 319 des de la matinada i fins a les cinc de la tarda, la majoria provinents del Garraf, el Barcelonès, el Baix Penedès o el Vallès Occidental.



Alerta per les crescudes

Paral·lelament, l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) va informar que la conca del riu Fluvià havia augmentat el seu cabal a causa de les darreres precipitacions des de principi de setmana. Així, van recomanar evitar els accessos a les lleres, punts baixos, guals i encreuaments de nivell en diversos municipis de la Gar­rotxa, el Pla de l´Estany o l´Alt Empordà com per exemple Riudaura, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Sant Miquel de Campmajor, Esponellà, Cabanelles, Vilademuls, Navata, Pontós, Bàscara, Sant Miquel de Fluvià o l'Armentera, entre d´altres.

L'estació d'aforament de la localitat d´Olot marcava el pas de 4 metres cúbics d'aigua per segon i la d'Esponellà 22 metres cúbics. La causa principal és la ratxa de pluges que ja dura un mes i mig. Un altre dels punts on es va emetre un avís va ser a la zona del desembassament del Pasteral 1, on es va s'incrementar el pas a 45 m?3;/s a causa de l'increment de les entrades a l'embassament i previsió de precipitacions a capçalera. Així es preveu que els cabals superiors als habituals es mantinguin durant els pròxims dies.