Banyoles aixeca 100 actes informatives als propietaris de gossos sense censar

La Policia Local de Banyoles ha finalitzat una campanya per recordar l'obligació dels propietaris de gossos d'inscriure els animals al registre censal caní del municipi de residència habitual. S'han aixecat un centenar d'actes informatives per casos de propietaris que no tenien el gos censat. Es tracta d'una campanya informativa dels punts de l'Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics. Durant la setmana s'han repartit exemplars de tríptics informatius. A part de controlar i requerir els propietaris dels gossos que no tinguin censats els animals perquè els censin, la policia també vol disminuir les contínues actituds incíviques dels posseïdors de gossos «com ara no recollir els excrements, portar els gossos sense lligar, crear un perill a la via pública, portar els gossos sense el xip obligatori o la presència d'animals en zones enjardinades –no autoritzades– o jocs infantils. A més, en relació a les races potencialment perilloses, s'ha recordat que cal tenir llicència, assegurança, portar morrió i anar lligats sense corretges extensibles.