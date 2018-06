Compren una fàbrica de paper fundada l'any 1881 a Beuda per fer un museu

El grup d'empreses LC Paper ha comprat la primera nau de la fàbrica La Confianza ubicada en el terme municipal de Beuda, prop del nucli de Besalú. Segons ha explicat la directora financera del grup, Assumpció Vila, l'objectiu de la compra és transformar la nau en un museu sobre la fabricació de paper.

Ha explicat que fer el museu forma part del compromís de compra entre la família propietària de la nau i el grup. També ha indicat que serà una transformació progressiva, el primer pas de la qual serà convertir la part de les oficines en un centre d'interpretació sobre la fabricació del paper.

Per fer el museu compten amb la màquina de paper antiga i amb una turbina de 63 cavalls de la casa Planas i Flaquer. Eren els enginyers que van fer possible que Girona fos la primera ciutat d'Espanya a disposar de llum elèctrica pública als carrers. De fet, van fer centrals elèctriques a moltes ciutats de l'estat.

Amb patent francesa, van fabricar turbines hidràuliques per al tèxtil i la indústria paperera. A finals del segle XIX, sis papereres gironines feien servir les turbines Planas i Flaquer.

Assumpció Vila ha explicat que la nau que acaben de comprar va ser construïda el 1881 per un paperer francès anomenat Jean Drelon i el seu cunyat, un comerciant de Barcelona anomenat Sebastian Rosal. (Joan Vila, DdG, 3/12/2006)

Grelon i Rosal ja havien demanat un aprofitament d'aigua del Fluvià que els va ser denegat el 25 de desembre del 1874 (BOP-154). En tot cas, es van establir a Borgonyà, un agregat de Cornellà del Terri, on aprofitaven l'aigua del Terri, com d'altres paperers. Per exemple Jacint Vilarell i Oliveras Carbó també a Borgonyà. (Pere Sala, Revista de Girona, 205).

Assumpció Vila ha explicat que Grelon y Rosal, a Borgonyà, patien escassetat d'aigua i es van traslladar al Fluvià, al terme de Beuda, on van aconseguir permís per aprofitar un salt d'aigua. Segons ella, van fer una fàbrica nova sense aprofitar l'estructura d'un molí de paper artesanal. Van fer La Confianza a Beuda, que llavors tenia 783 habitants i Besalú en tenia 1.321.

En el 1881 ja feia anys que hi havia fàbriques de paper a les comarques gironines. L'Indicador del 1864 exposa que la fàbrica de paper continu de Joan Capdevila Raurich, a Sant Joan les Fonts, funcionava com a fàbrica des del 1841. Van fer anuncis amb la data d'inici de la Reformada durant tot el segle XIX. El 1921, la van comprar els Torras de Sant Joan. Fa uns anys, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts la va comprar i hi ha fet un museu. El 1842, la societat Oliva, Flores i Cia va fundar una fàbrica de paper que va romandre a la séquia Monar de Girona fins a l'any 1973. El 1854, la societat Torras Corominas va fer una fàbrica a Sant Joan les Fonts i va posar en servei una fàbrica de paper continu el 1876.

Com els molins paperers, les primeres fàbriques es nodrien de draps que convertien en pasta. L'ús de pasta mecànica provinent de la fusta dels arbres per a la fabricació de paper va ser una revolució.

A les comarques gironines hi havia dues fàbriques de pasta de paper: la de la casa Flores a Sarrià de Ter des del 1870 i l'Esquena i Pons a Sant Joan les Fonts. Josep (Sant Esteve d'en Bas, 1850 - Barcelona,1900). En la visita que va fer el periodista Luciano García del Real a Sant Joan les Fonts, Esquena li va dir que eren la primera fàbrica de paper d'Espanya i que el jurat de l'Exposició Universal de Barcelona no li havia valorat prou la seva pasta en competència amb les pastes de paper dels països del nord d'Europa.

Pel que fa a La Confianza, Grelon y Rosal produïen uns 1.000 kg de paper cada dia. Segons Assumpció Vila, feien paper d'estrassa. Grelon i Rosal van fer paper fins al 1910. Després Matilde Grelon consta com a productora d'electricitat.

El 1917, Adrià Drou va llogar La Confianza (Joan Vila, DdG, 3/12/2006). Feia una producció diària de més de 2.000 kg al dia. L'any 1926, Adrià Dou va anar a treballar a la fàbrica Flores de Sarrià. Llavors, Josep Escatllar, fabricant de Banyoles i amb negocis a Girona, va agafar la fàbrica. La va tenir fins al 1959, quan Escatllar es va construir una fàbrica a Besalú.

El 1960, la fàbrica va passar a la societat Emilia Vila S.A. Es tractava d'uns fabricants de paper de Sarrià de Ter amb orígens a Sant Joan les Fonts. El 1968 van constituir la Sociedad Papelera La Confianza, que més tard es va convertir en part de l'actual LC Paper.

Assumpció Vila ha explicat que la fàbrica vella amb adequacions va estar en servei fins al 2009. Llavors, van traslladar l'activitat a la factoria actual.

Es tracta d'una fàbrica que des de la producció a partir de l'aprofitament energètic de vapor industrial fins a la línia d'embalatge i transport assegura un impacte ambiental mínim.