Ecologistes i ajuntament critiquen que es buidi "a mitges" Vacamorta

L'Ajuntament de Cruïlles (Baix Empordà) i les entitats ecologistes han carregat contra la Generalitat per buidar "a mitges" l'abocador de Vacamorta. Consideren que és una "presa de pèl" i deixen clar que "seguiran lluitant" fins que es retirin tots els residus que hi ha. Des del Centre Ecologista i Projectes Alternatius (CEPA) i la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) recorden que hi ha un "alt risc" de contaminació dels aqüífers i exigeixen a la Generalitat que "vetlli per la salut dels veïns afectats per l'abocador". En un comunicat consideren que "ningú entén" que la Generalitat "escatimi en recursos" per sanejar l'espai, i lamenten que l'administració "hagi donat suport a l'abocament il·legal" de fins a 2,7 milions de tones de residus. Tot plegat després que s'adjudiqués la redacció del buidatge parcial de l'abocador a l'empresa Disseny i Sostenibilitat, que va presentar una oferta de 101.000 euros.

Precisament aquesta quantitat és la que fa sospitar tant les entitats com el mateix consistori ja que és "anormalment baixa". El projecte s'havia licitat per 180.000 euros, una xifra superior a l'oferta presentada per l'empresa guanyadora. Tant els ecologistes com l'ajuntament recorden que hi ha diverses sentències que els donen la raó i lamenten que el litigi s'hagi "eternitzat".

Els ecologies i l'ajuntament, a més, critiquen que el projecte de buidatge només afecti els residus abocats a partir de l'any 2003, excloent així les més de 330.000 tones dipositades entre el 2000 i el 2003 (l'any en què es va atorgar la llicència ambiental anul·lada pel TSJC i pel Tribunal Suprem). "Haurem de seguir lluitant perquè els treguin tots, ja que els que es van abocar a partir de l'any 2000 també van dipositar il·legalment", denuncien en un comunicat a través del qual afirmen que "aquesta no pot ser una manera admissible d'actuar de l'Agència de Residus i de la conselleria de Territori i Sostenibilitat".

En aquest sentit, recorden que ja hi ha una sentència ferma del TSJC que va fer tancar l'abocador per primera vegada (2002), per motius urbanístics i per perillositat per a la salut de les persones perquè la instal·lació està a només 400 metres quan hauria d'estar a 2.000 dels veïns més propers. "És una irresponsabilitat deixar abandonades les 336.626,70 tones que es van abocar del 2000 al 2003", critiquen.

El front comú format per entitats ecologistes i l'ajuntament alerten, a més, que aquestes deixalles representen una font de contaminació atmosfèrica i de les aigües subterrànies.

Per tot plegat han reclamat al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que refaci la Comissió de Seguiment, en la que hi participaven membres de les entitats, l'Ajuntament, Generalitat i experts independents. "Volem que aquesta Comissió disposi de tota la informació i el dret a participar en el seguiment i la presa de decisions en tot el procés fins al buidat de l'abocador", assenyalen. En aquesta línia, reclamen poder valorar amb estudis d'especialistes totes les opcions abans d'escollir l'alternativa "més idònia" per al buidatge.



Un llarg litigi

L'abocador de Vacamorta, sobre el qual pesen nombroses sentències, es va clausurar a finals del 2014. Tant el TSJC com el Suprem van ordenar tancar-lo perquè la llicència ambiental de la instal·lació –i que ha estat el focus del litigi- estava mal donada. Però aquestes no són les úniques resolucions judicials que arrossega Vacamorta, perquè el cas ha derivat en nombrosos recursos (interposats tant per la Generalitat com per l'antiga gestora, Recuperació de Pedreres SL).

Sigui com sigui, el juny del 2015 el TSJC va ser categòric. L'alt tribunal català va donar un termini de dos anys al Govern perquè buidés l'abocador i traslladés les deixalles que s'hi havien abocat durant anys. I quan aquest termini ja s'havia esgotat, el TSJC va emetre una nova resolució carregant contra la Generalitat i dient-li que veia "del tot inadmissible i insuportable" que no hagués fet res per retirar les escombraries de Vacamorta.

EL TSJC criticava obertament que el Departament de Territori no hagués impulsat "una sola actuació per retirar ni una mísera tona dels milions que es van abocar al dipòsit". I que, per contra, al Govern li haguessin sobrat "temps i esforços" per interposar als tribunals una "interminable successió d'incidents, sol·licituds, recursos i peticions diverses" per intentar frenar el buidatge de l'abocador.

L'empresa que redactarà el projecte per buidar Vacamorta haurà d'estudiar també quin serà el cost i el temps que es necessitarà per retirar els residus. En una primera estimació, la Generalitat va calcular que treure les deixalles costaria fins a 150 MEUR, que es necessitarien fer un mínim de 140.000 viatges en camió i que els treballs s'allargarien almenys onze anys.

A més, el projecte també haurà d'analitzar els riscos ambientals i per a la salut humana que comportarà moure tots aquests milions de tones d'escombraries. I finalment, analitzar on es dipositaran de nou (per exemple, en un abocador ja existent, en un de nova construcció, etc.).