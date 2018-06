Natàlia Figueras: l'enllaç d'Empresa al Parlament

Dona de partit (fa uns anys convergent i democràtic, en l'actualitat demòcrata, europeu i català), jove (va néixer l'any 1989 a Girona), diputada per poc temps de JxSí en la curta onzena legislatura, Natàlia Figueras, veïna i segona tinent d'alcalde de Maçanet de la Selva, és la nova cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Empresa i Coneixement. Dit en cristià: li correspon fer d'enllaç amb el Parlament, sobretot, i amb d'altres institucions, també, de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón (Igualada, 1968).

L'aposta de Carles Puigdemont per incorporar perfils independents va deixar-la fora de la llista electoral de JxCat per a les eleccions del 21-D de 2017; això no obstant, fins que la dotzena legislatura sigui vigent, passarà moltes hores a l'edifici noble del parc barceloní de la Ciutadella: per contracte, segons especifica el Diari Oficial de la Generalitat del 4 de juny passat, li pertoca «fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya [proposicions de llei i no de llei, resolucions, mocions, preguntes orals i escrites dels grups...] i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges».

Haurà d'estar al cas, també, de l'activitat d'«altres institucions estatals» –també la del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que comanda l'astronauta Pedro Duque– i assessorar la consellera «en matèria de relacions institucionals». Una feina que li reportarà un sou anual brut d'uns 55.000 euros, la remuneració que correspon al personal eventual inclòs en el «grup A, nivell de destí 27.1».

Llicenciada en Dret per la UdG, militant convergent des del 2007 –abans va passar per la Jonventut Nacionalista de Catalunya–, exconsellera comarcal de la Selva i membre de la direcció territorial del PDeCAT a Girona, Figueras comparteix conselleria amb l'alcadessa de Figueres, Marta Felip, nomenada secretària general d'Empresa i Coneixement del govern de Quim Torra (Felip té previst deixar l'Ajuntament els propers mesos per dedicar-se en exclusiva a la nova feina).



Activitat parlamentària

En condició de diputada de JxSí, la coalició que va eixoplugar l'independentisme en la contesa electoral del 27 de setembre de 2015 –amb Artur Mas de candidat–, l'activitat parlamentària de Figueras va ser poc intensa; de fet, el PDeCAT només documenta una pregunta a l'aleshores vicepresidenta Neus Munté sobre la suspensió de la llei d'Igualtat per part del Tribunal Constitucional (19/10/2016) i una intervenció en el ple (28/06/2017) amb motiu del dia de l'Orgull LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals).

L'etapa de Figueras al Consell Comarcal de la Selva, institució que va abandonar el novembre de 2015, poc després de ser elegida diputada al Parlament, va estar marcada pel «cas Manga», una presumpta trama corrupta en la qual haurien participat 43 persones, segons la instrucció judicial. La interlocutòria situa Figueras en la llista d'investigats per haver estat membre de la mesa de contractació que va aprovar l'adjudicació del servei de menjadors escolars a l'empresa Eurest, un contracte que hauria incorregut en «presumptes irregularitats».



La «dama de ferro» de la Selva

Quadres del PDeCAT que coneixen molt bé Figueras la defineixen com «la dama de ferro». «És una política que es mou molt bé entre els bastidors, lluny dels focus», assenyala un regidor. A Maçanet és coneguda la seva relació «com a mínim complicada» amb un dirigent històric de CiU, Antoni Guinó, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament.

«De Maçanet de la Selva! #Convergent associada del Partit Demòcrata! #PDeCAT! i de #JuntsPerCatalunya!», es defineix @NataliaFigueras al Twitter. Abans d'ahir el Parlament es va posar en marxa amb la celebració d'un ple ordinari en què el president Torra va explicar l'estructura i composició del Govern, del qual Figueras ja n'és un càrrec de confiança.