Onze investigats pels talls reivindicatius de l'AP-7 i l'N-II del març a l'Alt Empordà

Onze investigats pels talls de l'autopista AP-7 i la carretera N-II del 27 de març a l'Alt Empordà, segons informa el Comitè de Defensa de la República (CDR). Centenars de persones van tallar l'autopista a partir de les sis del matí "per la República" i per reclamar l'alliberament dels "presos polítics". El tall va durar fins al migdia, quan els Mossos d'Esquadra van acabar desallotjant la via després de fer algunes càrregues contra els manifestants. A continuació, un grup d'unes 300 persones va anar fins a l'alçada d'Hostalets de Llers i van tallar el pas a l'N-II. Els mossos els van desallotjar poca estona després, abans de les dues de la tarda. El CDR ha convocat dilluns vinent a les vuit del vespre a la plaça de Vi per presentar una campanya de solidaritat amb els investigats.