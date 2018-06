La presidenta de la Fapac plega perquè l'entitat «ha anat a remolc» en la crisi dels menjadors

La presidenta de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) a Girona, Eva Trias, deixa l'entitat perquè considera que «no viu prou la realitat del territori» i això ha fet que «anés a remolc» en lloc de liderar les mobilitzacions davant els canvis en la llei de contractació pública que fa que les AMPAs puguin perdre la gestió dels menjadors escolars.

Trias, que presidia l'entitat a Girona des del febrer de l'any passat, assenyala que la qüestió dels menjadors ha estat la gota que ha fet vessar el got després d'un temps «en què s'han anat sumant coses».

«Fa temps que no teníem autonomia, he tingut unes directrius massa marcades durant tot aquest temps, que tot venia marcat des de Barcelona, i des d'allà no viuen la realitat del territori», assenyala. «Està molt centralitzat i no se'ns ha deixat treballar gaire, explica, tot i que afegeix que, tant en l'aspecte tècnic com en el jurídic, «l'assessorament que hem rebut en tot moment ha estat excel·lent».

«Pel que fa als menjadors, des de Girona ens hem sentit molt sols. Jo m'he sentit lligada, era incòmode donar la cara, perquè jo feia arribar a Barcelona les demandes que venien des del territori i no s'escoltaven», explica i assenyala que, per les característiques de les associacions de famílies de les comarques gironines, és a Girona on més impacte té el procés engegat per Ensenyament sobre els menjadors escolars.

Segons ha denunciat la mateixa Fapac, són 46 les AMPAs de les comarques gironines a qui el Departament d'Ensenyament ha començat a «sostreure» la gestió d'aquest servei. L'entitat té constància de 25 centres del Gironès, onze del Pla de l'Estany, sis del Baix Empordà i tres del Ripollès.

Fa dues setmanes, més de 300 pares, mares i alumnes d'escoles públiques del Gironès i el Pla de l'Estany es van concentrar a Girona per exigir que puguin continuar gestionant el servei, ja que consideren que el concurs públic que vol convocar Ensenyament afavorirà l'entrada de grans multinacionals, en detriment de la qualitat del servei i la gestió de proximitat.

«Des que va començar aquest procés, les AMPAs de Girona s'han anat movent, i la Fapac, que hauria d'haver liderat el procés, ha anat a remolc tota l'estona», explica.

Aquest dissabte al matí l'entitat té prevista una assemblea territorial a l'institut Narcís Xifra de Girona en què s'havien de ratificar càrrecs, però Trias ja no hi assistirà.

Assenyala que dos membres més de la junta tampoc continuaran i ara caldrà que es presenti una candidatura per ocupar la presidència.