Una segona vida a través de la creativitat

Posar-se d'acord en el tema que es vol projectar, fer el disseny, decidir els colors o debatre sobre la millor mida del trencadís són algunes de les tasques que han hagut de realitzar els alumnes de nou instituts i escoles de les comarques gironines. Per fer-ho han disposat d'un total de set mesos i avui al vespre presentaran en públic el resultat dels projectes elaborats.

La iniciativa s'ha fet en el marc de la segona edició del concurs que organitza l'empresa de construcció Materalia, on es proposa als centres educatius que revesteixin –de la forma més creativa possible– una columna de formigó de dos metres d'alçada amb un trencadís de rajoles. «És un projecte molt interessant per a un institut perquè sumes un aprenentatge d'educació visual i plàstica amb el què és construir alguna cosa que s'acabarà reportant a la societat com un element ornamental construït pels mateixos alumnes» opina el director de l'institut de Celrà, Josep Vila, un dels centres participants.

Aquest institut és la segona vegada que participa al concurs i ja durant la primera van elaborar un projecte que ha acabat exposat a la façana de l'institut. Vila explica que aquest any «encara no se sap què es farà amb l'obra» però tenen clar que «es demanarà la implicació dels mateixos alumnes», per si s'ho volen quedar al centre o bé cedir-la a algun dels ajuntaments interessats. «És un producte que el senten seu, que han pensat, dissenyat i treballat, i que veuran instal·lat en algun lloc» afegeix Josep Vila.



De l'escola, al món laboral

La idea de crear el concurs va néixer arran d'una «inquietud» per part de l'empresa de voler fer alguna cosa amb el món educatiu. Així ho explica el director general de Materalia, Albert Ferrer, que relata que un dels objectius principals era «ajudar els mestres i donar-los eines perquè es pugui acostar la realitat industrial i comercial als estudiants».

«Està molt bé que els alumnes aprenguin física, història o geografia, però també és convenient acostar-los a altres tipus de competències com el compromís, l'organització o la imaginació», opina Ferrer. Un altre dels avantatges és el reaprofitament dels ciments, eines i rajoles (aquestes darreres en molts casos passades de moda o descatalogades) per poder donar «una segona oportunitat» a tots aquests materials a través de la creativitat dels participants.



Un projecte de futur

Després de la bona rebuda que ha tingut la segona edició del concurs, l'empresa ja es planteja repetir de cara a l'any que ve. «El projecte s'havia plantejat a partir d'una continuïtat. Ja tenim sol·licituds per al pròxim any, fins i tot fora de la província de Girona», explica el director. També es mostra content per les opinions que han arribat fins ara. «Ens ha superat el retorn que ha tingut, els comentaris, les valoracions... tot ha estat molt positiu», afegeix Ferrer.

També els centres escolars veuen amb bons ulls repetir l'experiència i expliquen que «si es torna a fer, s'apuntaran segur». El director de l'institut de Celrà considera que projectes com aquest «donen sentit a diferents assignatures com, per exemple, en aquest cas concret la d'educació visual i plàstica». Vila també valora que sigui la mateixa empresa la que «faciliti els materials per treballar» i explica que les dues edicions d'alumnes de 4t d'ESO del centre que hi han participat, han acabat «molt satisfetes».