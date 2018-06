Sopar solidari a s'Agaró per la recerca cardiovascular

S'Agaró Hotel, el Rotary Club Costa Brava i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols organitzen avui un sopar solidari a favor de la recerca de les malalties cardiovasculars de l'hospital Can Ruti de Badalona. Obert al públic, el preu del sopar són 68 euros per persona i també compta amb una taula per a aportacions benèfiques. La vetllada comptarà amb un sopar gastronòmic, una subhasta solidària de quadres, que estarà conduïda pel presentador Xavier Solà, i un concert de jazz.