Vuit vistes de la Costa Brava que triomfen a Instagram

L'etiqueta #costabrava acumula més d'1,5 milions de fotos compartides a Instagram. Si ets aficionat a la fotografia i t'agrada penjar imatges en aquesta popular xarxa social, et proposem alguns dels llocs amb més encant de la nostra costa. Tant si tens milers de seguidors com si en tens pocs, fotografiant aquests racons que hem seleccionat et garantim que els de 'likes' arribaran amb facilitat. Hi ha desenes d'espais màgics a la Costa Brava que no han entrat en aquesta tria. Us convidem a fotografiar-los i a compartir-los a Instagram amb l'etiqueta #costabravaddg



MIRADOR DEL CAP DE CREUS

Al far del Cap de Creus hi trobareu un mirador per contemplar tot el cap i el mediterrani. Un lloc ideal per visitar durant la sortida del sol, i fer una preciosa instantània d´enamorats!

JARDINS DE CAN MARC

Una de les millors vistes que trobaràs a la Costa Brava és des d'aquests jardins al mig de Begur.

La terrassa per si sola, ja mereix ser fotografiada, però si a sobre hi afegeixes les vistes panoràmiques del Castell de Begur i del mar, es converteix en un lloc idíl·lic i perfecte per a immortalitzar al teu perfil.

FAR DE SANT SEBASTIÀ

Serveix de guia als navegants, però també és ideal per a instagramers! Al ser el punt més alt de Palafrugell té unes vistes panoràmiques tant del mar com de la plana de l´Empordà, perfectes per a provar perfils dolços i blanc i negres.

CALELLA DE PALAFRUGELL

Casetes blanques arran de mar, barques de pescadors a la sorra... hi ha una postal més perfecta?

No caldrà que afegeixis filtres a les fotos que puguis treure d'aquesta bonica població baix-empordanesa, això sí, si hi vas a l'estiu, tindràs feina per a no fotografiar turistes!

MIRADOR DE S'AGARÓ

La imatge més coneguda del camí de ronda que uneix la platja de Sant Pol amb Sa Conca, és la glorieta de s´Agaró, el lloc perfecte per a fer fotos.

Tant podem penjar una panoràmica de la costa, com un 'selfie', ja que gràcies a la bellesa de l'entorn, els 'likes' estan assegurats.

TOSSA DE MAR

El recinte emmurallat de Tossa amaga mil i una imatges per a penjar a Instagram, no sabràs ni per on començar! Des de la Torre mirant cap al poble, algun dels seus carrers estrets i empedrats, des de dalt el far... Un paisatge magnífic per als instagramers! Ara, per a treure les millors instantànies, aprofita el capvespre i el sol varia les seves llums

CALA BANYS

Una terrasseta, amb una copa de cervesa i el mar de fons. A Cala banys pots tenir una foto d'anunci per al teu Instagram.

Entre la Platja de Lloret i la de fenals es troba aquesta bonica cala, amb un bar amb terrassa Chill out des d'on gaudiràs de les millors postals fer a aconseguir 'likes'

TEMPLET DE LINNÉ

Dins dels jardins de Marimurta hi ha un dels miradors més fotografiats de la Costa Brava: el templet de Linné, una glorieta amb un balcó amb vistes al mar que farà pujar els teus seguidors de manera immediata.