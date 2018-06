Alumnes de Banyoles ideen 55 propostes per millorar la ciutat

L'Auditori de l'Ateneu de Banyoles va acollir ahir al matí l'acte de cloenda del projecte «Banyoles ets tu!» en el qual han participat uns 220 alumnes de 5è de primària dels diferents centres educatius. L'objectiu del curs era analitzar la ciutat per detectar problemes, convertir-los en reptes de transformació i idear solucions.

En total, els participants han presentat una llista amb 55 propostes per a millorar Banyoles com per exemple l'habilitació d'un parc per a gossos o la creació d'aparcaments de bicicletes transportables. Altres propostes permetien solucionar les problemàtiques dels cotxes aparcats a sobre les voreres, la mancança de lavabos públics, de parc infantils i juvenils, evitar els robatoris de bicicletes, les papereres, les defecacions de gossos pel carrer, o els carrils bici.

Tots els projectes, amb maquetes i treballs, es podran visitar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles fins al 21 de juny.