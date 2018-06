Assalt violent a punta de pistola en una casa de Riudarenes amb dos ferits

Assalt violent de nit en una casa de Riudarenes a punta de pistola i amb dos ferits. Una de les principals hipòtesis és que els autors haurien actuat per revenja per un assumpte de tràfic de drogues. Els ferits i els assaltants es coneixien, segons fonts del cas.

Els Mossos busquen des de dijous a la nit, quan van tenir lloc els fets, els presumptes autors d'aquests, que van fugir del lloc en vehicles d'alta gamma. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) s'ha posat al capdavant del cas.

Els fets de Riudarenes van tenir lloc pels volts de les onze de la nit d'aquest dijous a la urbanització de Can Fornaca. En concret, en una casa del carrer de l'Arboç. Aquí tres individus van superar la tanca de l'immoble i van entrar disparant. A dins la casa hi havia tres persones (pare, filla i gendre).

Per causes que s'investiguen, els dos homes i una dona que anaven armats amb pistola van ferir a la cama el pare i el gendre, de manera lleu, a l'esquena.

Ambdós van ingressar a l'hospital Santa Caterina de Salt –el gendre primer estava al Trueta però se'l va derivar després a l'altre centre sanitari–. El gendre es dona el cas que ja estava buscat per la policia, ja que tenia una ordre judicial de detenció i per això, va acabar detingut i custodiat.

Els Mossos d'Esquadra que es van desplaçar al lloc amb diverses patrulles es van trobar diverses baines a terra. Segons informa l'ACN hi van trobar catorze baines i dos cartutxos sense percutir dels calibres 9 mil·límetres i 22. També hi van treballar els serveis sanitaris del SEM, que van atendre els ferits i després els van traslladar als centres hospitalaris.

Revenja i drogues



L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona porta el cas. El que de moment no ha transcendit és el motiu de l'assalt, però tot apunta que es tractaria d'un assumpte de tràfic de drogues. Tot apunta que els assaltants i la família es coneixien. I és que un dels membres de la família hauria treballat pels assaltants en una plantació de marihuana. L'ACN destaca que la policia sospita que els assaltants serien també veïns de la zona, d'origen portuguès.

Ahir al matí, la policia va tornar a l'escenari de l'assalt, una casa del carrer de l'Arboç que van repassar de dalt a baixa per tal de trobar més pistes que els portin cap als assaltants i també per tal de poder acreditar que són els qui sospiten que estan al darrere d'aquest cas de violència. En el succés no va haver-hi robatori, tot indica que anaven a buscar a qui coneixien motivats per una voluntat de revenja, segons apunta la policia.

En aquesta urbanització no és el primer fet d'aquest tipologia que ha succeït i, en més d'una ocasió, els Mossos hi han hagut d'anar per temes relacionats amb robatoris o salut pública.