Demanen instal·lar un tanatori privat a Camprodon

El regidor, Martí Pujol, a l'oposició amb Tots per Camprodon, en el darrer ple de l'Ajuntament de Camprodon va demanar per l'emissió d'un certificat urbanísitic de compatibilitats per a la instal·lació d'un tanatori al carrer Freixenet. El certificat informa que el pla general no contempla cap disposició contra usos funeraris en el local demanat.

Pujol es va mostrar sorprès, perquè l'Ajuntament no els n'havia informat. També, va reconèixer que els serveis funeraris estan liberalitzats i que qualsevol funeraria pot demanar per instal·lar-se a la localitat.

El dubte que va mostrar Pujol va fer referència al fet que Camprodon és de les poques localitats amb un servei funerari públic de caràcter municipal. Tenen cotxe funerari, sala de vetlles i personal per fer els enterraments. Un servei funerari complet a Camprodon té un cost mitjà i aproximat de 2.500 euros, la meitat menys que en altres localitats. Per això, va considerar difícil que l'empresa pogués fer negoci. Camprodon dóna servei mortuori a Setcases, Llanars, Vilallonga de Ter i Molló.

El que no fan són incineracions. Es tracta d'un servei que ha pujat un 50% en els darrers anys a Olot i que ha aturat en sec la construcció de nínxols i les ampliacions dels cementiris a la major part de localitats catalanes.

L'alcalde, Xavier Sala (JGL) va definir el tema com d'una consulta, a la qual l'Ajuntament no s'hi pot negar. Va exposar que l'equip de govern tampoc entén la vialitat econòmica d'un servei privat en una localitat amb servei públic.

Sala es va comprometre a seguir el tema i a informar-ne.