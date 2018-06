El jutjat arxiva el cas de l'adjudicació de les escombraries de Lloret a GBI

El jutjat d'instrucció número 2 de Blanes ha arxivat la causa que investigava les adjudicacions presumptament irregulars del servei d'escombraries i la gestió de residus de Lloret de Mar a GBI Serveis, així com la suposada influència de l'empresari Gustavo Buesa amb el nomenament d'alts càrrecs del Govern i la seva influència a l'Ajuntament de Lloret. Un cas que s'havia relacionat amb les adjudicacions a canvi de donacions a fundacions afins a CDC.

En una interlocutòria d'aquest 1 de juny, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, la titular del jutjat acorda el sobreseïment provisional de la causa contra Buesa en entendre que els indicis que detallava la querella impulsada per la Fiscalia Anticorrupció «no són suficients» per justificar els delictes que els imputaven, entre els quals tràfic d'influències i suborn.

La defensa de Buesa, representat per Carles Monguilod, i la resta d'acusats representats pel seu despatx, havia demanat l'arxivament definitiu però la jutgessa ha acordat el sobreseïment provisional (no definitiu) en considerar que, tot i que no queda justificat el delicte i les proves no són suficients, «sí que existeixen certs indicis de la realització dels fets que, en cas d'haver-se dut a terme, serien constitutius de delicte». És a dir, el cas es podria reobrir si apareguessin noves proves rellevants.

Buesa era donant de la fundació Catdem, pròxima a CDC, i està imputat a l'Audiència Nacional pels seus presumptes vincles amb els negocis de la família Pujol. La investigació d'aquest cas a Lloret va començar arran del «cas Clotilde», en el que va ser condemnat a 9 anys d'inhabilitació l'exalcalde Xavier Crespo (CiU) per acceptar regals d'un suposat mafiós rus a canvi de facilitar els seus projectes al municipi.

La querella contra Buesa i altres –com el secretari i l'interventor de Lloret de Mar, Rafa Garcia i Carlos Arbó, respectivament– es basava en les adjudicacions a GBI dels contractes del servei d'escombraries i la gestió i obres del Centre de Tractament de Residus (CTR), l'ús privat d'una flota de vehicles adscrits als serveis de neteja i escombraries propietat de l'Ajuntament i la influència de Buesa en el nomenament d'alts càrrecs del Govern i la suposada influència de GBI al consistori. El 13 de juliol de 2016, agents de la Guàrdia Civil van escorcollar durant hores els despatxos de Garcia i Arbó a l'Ajuntament, a més del domicili de Buesa. El 24 de novembre, la defensa va presentar un dictamen pericial argumentant que els contractes s'adequaven a la legislació. Més tard, van demanar el sobreseïment definitiu del cas per «no existir indicis de criminalitat». La Fiscalia, basant-se en la pericial, va demanar el sobreseïment provisional.

Els arguments de la jutgessa



En la interlocutòria, la jutge diu que s'han d'acollir «molts dels encertats arguments dels escrits presentats» per les defenses. Recorda que la querella se sustentava en el que van revelar davant la policia els testimonis de l'exregidor Josep Teixidor i l'enginyer de Medi Ambient de l'Ajuntament José Luis Díaz i que desprenien «indicis de criminalitat» contra els querellats.

Amb tot, «tals indicis resulten debilitats pels escassos fruits obtinguts per les diligències practicades durant la instrucció, pel gir de les declaracions testificals en seu judicial i per les pericials obrants en la causa», sosté la titular del jutjat en la seva interlocutòria.

Sobre els dos primers contractes, la pericial d'Anticorrupció va concloure que «s'ajusten a les previsions legals aplicables», tot i que en el cas del servei d'escombraries, «es detecten diverses irregularitats» però que no són, «en principi, reprovables des d'un punt de vista penal». En la resta de casos, no aprecien indicis suficients de criminalitat i tampoc s'han pogut «corroborar» amb «les entrades i registres i la resta de diligències».

Satisfacció de la defensa



Monguilod va mostrar ahir la seva satisfacció per la decisió judicial perquè «demostra que no hi havia cap conducta delictiva» i l'actuació va ser «impecable». A més, va destacar la pericial aportada que ha servit a la Fiscalia per demanar l'arxivament provisional del cas.

També la responsable de relacions institucionals de Buesa, Isabel Llauger, va dir que l'empresari està «molt content» després d'uns temps «durs», i que pel cas ha tingut traves per aconseguir finançament dels bancs a nivell empresarial. A més, va afegir que Buesa no té cap «rancúnia» i considera que la Fiscalia «ha fet la seva feina» i era la seva obligació investigar-ho.