Olot posarà pantalles en els accessos al centre i en traurà les pilones

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot, Josep Gelis (PDeCAT), ha informat del fet que l'Ajuntament preveu posar un sistema de pantalles als accessos al centre pel carrer Sant Rafel i pel Firalet.

Es tracta de dos llocs d'accés molt transitats que fa anys que funcionen amb pilones d'elevació amb comandament a distància.

Gelis ha explicat que les pantalles permetran treure les pilones. Hi ha hagut ocasions, en les quals vianants han ensopegat amb les pilones.

Segons ell, les pantalles donaran informació de temes de ciutat i quan un cotxe s'hi acosti una càmera lectora de matrícules transmetrà el número a la pantalla. Llavors la pantalla indicarà si el cotxe té dret de pas pel fet de ser veí, comerciant o disposa d'alguna circumstància que li dona autorització de passar.

Si la pantalla marca que no i el conductor decideix passar, perquè de fet no hi haurà obstacles físics que li ho impedeixin, la càmera el fotografiarà.

Fotografiarà el vehicle, la matricula, el conductor i gravarà el dia i l'hora de la infracció. Gelis ha informat que la sanció serà la mateixa que si s'hagués passat un semàfor en vermell. Ha apuntat: «De fet, se l'haurà passat, perquè hi ha un llum vermell a cada accés».

Gelis ha indicat que el sistema de pantalles, llums i fotografies no entrarà en servei fins que hagin passat les Festes del Tura.