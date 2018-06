Tortellà demanarà al conseller d'ensenyament el canvi d'ús de la llar d'infants

L'alcalde de Tortellà, Rafel Domínguez, va manifestar ahir la seva confiança en el fet que poder contactar amb el nou conseller, Josep Bargalló, facilitarà el canvi d'usos de la llar d'infants.

Paral·lelament, Domínguez va indicar que en els dies vinents, l'Ajuntament acabarà els tràmits per registrar l'edifici fet per llar d'infants al Registre de la Propietat.

Segons Domínguez, quan Ensenyament hagi donat permís per al canvi d'usos, l'Ajuntament obrirà un concurs públic per adjudicar una proposta d'activitats infantils.

L'alcalde ha assenyalat que tot i que l'edifici no ha pogut ser utilitzat en plenitud per culpa de la situació, l'Ajuntament hi compta i per això i fa manteiment i millores.

La darrera ha estat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum a la llar d'infants. La inversió ha estat de 12.696 euros.

Fa set any, el Departament d'Ensenyament va donar per acabada la llar d'infants de Tortellà. Per fer-la havia invertit uns 425.000 ?. Un cop feta, l'Ajuntament és el propietari de l'edifici, però Ensenyament hi té un compromís d'ús, perquè l'Ajuntament el faci servir per a llar d'infants.

El problema està en el fet que l'Ajuntament no ha pogut fer servir mai l'edifici com a centre de cura i educatiu. Al poble, hi ha una mitjana anual de 15 nadons i l'edifici és per a 38. A més, tampoc disposa de recursos per mantenir el servei. Per això, l'alcalde confia en un acord per a un canvi d'usos.