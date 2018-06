Tret de sortida del saló Girocàmping

El saló Girocàmping, de referència del sector del càmping i Parcs de Vacances, es va inaugurar amb la integració en aquesta edició del «Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show», el festival ciclista internacional. L'objectiu és donar a conèixer una oferta d'allotjament que, van informar, destaca per la sostenibilitat i està vinculada amb el turisme ciclista i familiar. L'esdeveniment se celebra del 8 al 10 de juny a la zona del pavelló municipal de Fontajau de Girona. Càmpings com l'Internacional de Calonge i la Ballena Alegre organitzen curses de bicicletes. A Girocàmping hi participen més d'una vintena de càmpings i les associacions de Girona i Lleida. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va destacar que «és molt positiu» que l'edició de Girocàmping «s'hagi integrat al Saló de bicicletes més important del país ja que a dia d'avui els càmpings són un dels proveïdors d'allotjament de ciclistes més importants que hi ha».