Els Mossos d'Esquadra identifiquen els tres assaltants de la casa de Riudarenes

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar les persones que, presumptament, van assaltar el divendres a la nit amb armes de foc una casa de Riudarenes, dos homes i una dona, encara que creuen que, almenys un d'ells, ja ha abandonat Catalunya.

Segons fonts pròximes al cas, segons sembla relacionat amb una venjança per drogues, els assaltants són un home d'uns 50 anys i el seu fill de 29, d'origen portuguès, i una dona relacionada amb ells. Aquestes tres persones són, presumptament, les que van assaltar una casa situada a la urbanització Can Fornaca, a Riudarenes, a la recerca de la marihuana que, segons sembla, un dels llogaters de la casa els hauria robat.

Els fets van ocórrer quan es va produir l'assalt amb armes de foc a l'habitatge, on es trobaven tres persones, dues les quals van quedar ferides i, d'aquestes, una va ser detinguda en pesar sobre ella una ordre judicial. L'assalt va tenir lloc al voltant de les 11 de la nit, quan dos individus van entrar a la finca saltant la tanca i van començar a disparar contra l'autocaravana que hi havia a l'exterior, on estaven la filla de la casa, menor d'edat, i el seu xicot de 26 anys.

Segons sembla, el xicot era la persona que buscaven els assaltants perquè, segons aquestes fonts, havia treballat cuidant una plantació de marihuana feia temps per als assaltants i als últims dies sospitaven que els hauria robat part de la marihuana.

Els assaltants, que la policia no creu que anessin a matar els habitants de la casa, sinó més aviat a espantar-los i a recuperar el que els havien robat, van obrir foc sense cap cautela i el xicot de la filla va quedar ferit a l'esquena per una bala que li va passar fregant.

També van disparar contra el pare, que estava a la casa, una bala li va tocar al peu, i a més el van copejar amb la culata d'una de les pistoles. Després de l'atac, els tres assaltants, dels quals la dona no va intervenir, se'n van anar en un cotxe de gamma alta de color fosc.

Les víctimes van poder contactar amb emergències i en arribar els Mossos i sanitaris del SEM van traslladar el pare a l'hospital Josep Trueta i el xicot a l'hospital Santa Caterina de Salt. Una vegada allà es va comprovar que pesava sobre ell una ordre de detenció i està ingressat i sota custòdia policial. El pare va ser atès a urgències, i va ser traslladat al Santa Caterina i es preveu que estigui ingressat dos o tres dies, perquè la ferida no és de gravetat.

Els agents es van fer càrrec del cas i, al costat de la policia Científica, van realitzar una inspecció ocular del lloc per intentar trobar indicis i proves. La investigació ha permès determinar que els presumptes assaltants eren un pare i el seu fill, naturals de Portugal i amb diversos habitatges a la comarca de la Selva destinats a la plantació de marihuana, entre elles a Caldes de Malavella, Vidreres, i també en la mateixa urbanització Can Fornaca, on s'ha produït l'assalt. Els investigadors també sospiten que almenys un dels assaltants podria haver abandonat ja la província i fins i tot Catalunya.