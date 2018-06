Una nedada reivindicativa per reclamar la protecció del corall vermell

Una nedada reivindicativa a Pals amb l'objectiu de reclamar la protecció del corall vermell i la preservació de l'entorn natural. Aquesta és una de les activitats que més de vint entitats i membres de diferents col·lectius van organitzar ahir a diferents punts de Catalunya sota la plataforma Vida al Corall, Vida al Mar!. La jornada es va celebrar coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans i reivindicant la seva protecció i conservació. A Pals, una desena de persones van nedar des de la platja Gran d'aquest municipi tot seguint una ruta de la via brava d'uns 1.500 metres de distància. Les condicions de l'aigua eren bones, amb uns 21 graus de temperatura i el mar en calma.

Abans de fer l'activitat van llegir un manifest de la plataforma Vida al Corall, Vida al Mar en què van recordar que les alarmes van saltar quan fa dos mesos el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va atorgar 12 llicències per a l'extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors de Catalunya. La decisió es va prendre després que la Generalitat ja hagués aprovat una moratòria temporal d'aquesta modalitat de pesca durant deu anys en aigües interiors a Catalunya.

«La situació del corall és greu i no s'entén que les dues administracions prenguin decisions contradictòries malgrat haver-hi un estudi científic que així ho alerta», va afirmar el director de la Fundació Mar, Miquel Ventura, una de les entitats que formen part de la plataforma. Consideren que el més urgent és anul·lar les dotze llicències, que s'apliqui una veda a aigües interiors i exteriors i que es prenguin decisions «coherents» que passin per una gestió sostenible de l'espai.

Per Ventura, «l'entorn natural és de tothom i el mateix dret té el coraller de fer-ho de forma sostenible com els que volen observar-lo i gaudir-lo». Abans de prendre decisions, però, cal basar-se en estudis científics. En aquest sentit, també va recordar que el corall no està «amenaçat» només a Catalunya sinó que aquesta espècie va ser inclosa a la Llista Vermella de la Mediterrània elaborada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa en la categoria «en perill d'extinció».

Per altra banda, la plataforma va alertar que la problemàtica va molt més enllà que aquesta espècie en concret com és el canvi climàtic, la sobrepesca o les espècies invasores i que cal que les administracions «facin un canvi de rumb», apostin per una «conservació activa» i destinin recursos a la preservació d'aquest patrimoni. També van recordar que sectors estratègics com el turisme depenen directament de la gestió i conservació d'aquest entorn.

Des de la plataforma van advertir que la societat seguirà mobilitzant-se amb noves actuacions si no hi ha un canvi en les polítiques. A banda de Pals, també es van fer activitats a altres punts del litoral català com ara Barcelona, Tarragona i Sant Adrià del Besós. Entre les més de vint entitats que formen part de la plataforma hi ha Ecologistes en Acció, FECDAS, Vies Braves i Amics de les Illes Formigues, entre d'altres.