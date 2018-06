Temperatures al voltant dels 30 graus

La pujada de temperatures i l´ambient assolellat van portar ahir els primers banyistes al litoral de la província de Girona. Les platges de Roses, Llançà, Blanes o l´Estartit estaven com en un dia de ple estiu. De fet, falta poc més d´una setmana per entrar de manera oficial en aquesta estació i en altres anys ja feia setmanes que la gent omplia les platges.

Després d´un mes i mig de pluges, ahir el cel estava ben net i la gent va poder sortir sense mànigues llargues perquè feia calor. Les màximes van superar els 30 graus en pràcticament totes les comarques . A la Bisbal d´Empordà es va registrar una màxima de 30,8 graus, igual que a Castelló d´Empúries, Cabanes o Torroella de Montgrí.

D´altres localitzacions com Girona, Banyoles o Santa Coloma de Farners van superar els 29 graus, els 28 a Fogars de la Selva i els 27 a Olot. La temperatura més alta de la jornada es va registrar a Roses, amb una màxima de 31,4 graus. La temperatura de l´aigua del mar estava situada en una mitjana de 20 graus i encara feia respecte als banyistes; tot i això, en els moments de més sol van endinsar-se igualment a l´aigua. L´índex ultraviolat màxim va ser de categoria 11 a la platja de Santa Margarida de Roses; de categoria 10 a Sant Pere Pescador, de categoria 11 a l´Estatit, Platja d´Aro o Begur, i de categoria 20 a Palafrugell.

La predicció és que avui els termòmetres vagin a l´alça, però amb núvols. Demà continuarà la calor amb cels més aviat tapats. L´entrada al canvi de cicle està prevista per al dijous dia 14. A partir d´aquest dia, segons els meteoròlegs, s´acabarà el cicle de pluges i s´entrarà de ple a l´estiu.