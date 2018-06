El Banc de Sang vol fer crèixer les donacions un 10% per preparar-se per a l'estiu

Les sales de donació dels hospitals i les campanyes del Banc de Sang i Teixits tindran aquesta setmana un ambient festiu per celebrar el Dia Mundial del Donant de Sang, que se celebra dijous per homenatjar totes les persones que donen sang per ajudar a salvar vides. L´objectiu és estendre la necessitat de donar sang especialment ara que s´acosta l´estiu i poder augmentar un 10% les donacions en relació a una setmana habitual

Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l'Estat espanyol.L'Organització Mundial de la Salut celebra des de fa 15 anys aquesta efemèride per sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d'aconseguir l'autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang. Només a les comarques gironines, entre l'activitat a la seu fixa del Banc a l'hospital Josep Trueta de Girona i a les campanyes mòbils arreu de la demarcació es van aconseguir 30.568 aportacions de sang.

Avui, el Banc estrena un nou missatge que acompanyarà les campanyes de donació a Catalunya, tant als hospitals com als diferent pobles i ciutats. El missatge «Dona el millor de tu. Dona sang», connecta amb els valors i les emocions que els donants experimenten quan donen sang.

A les xarxes també s'activa la campanya i amb l'etiqueta #elmillordetu es convidarà els donants a fer-se una foto amb una pissarra on escriuran que què és el millor d'ells: el sentit de l'humor, la constància, el somriure, l'estilàs...