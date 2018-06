Bona afluència de gent a la Fira de la Cirera

Llers va celebrar ahir la Fira de la Cirera, com és habitual a la localitat durant el segon cap de setmana de juny. Tot i la nuvolada que en algun moment va descarregar alguna gota, el dia es va mantenir estable i la fira va tenir una bona afluència de visitants, que sobretot es van concentrar durant el matí.

Tots els productors locals van estar collint durant els dos dies previs a la fira –i alguns fins i tot el mateix matí– els prop de 5.000 kg de cireres que es van posar a la venda a preu de mercat. La fira va obrir portes a les deu del matí, amb un punt de venda centralitzat, on es van vendre les diferents varietats de les cireres de Llers.

Paral·lelament a la venda de cireres, la fira també va comptar amb un bon grapat d'activitats clàssiques que cada any hi són presents, com l'exposició «El Carnaval de l'Avi Cirera», l'exposició d'ocells en el marc de la 9a trobada Ornitològica, la 15a trobada intercomarcal de col·leccionistes de plaques de cava i la 15a trobada de puntaires.

Una hora abans del migdia, va tenir lloc la 12a trobada de cotxes d'època i de Seat 600 i la plaça del Poble Nou va acollir la demostració del joc de bitlles catalanes, on tothom que va voler va poder jugar-hi. A un quart de dotze, els grallers van fer la despertada de la fira davant de l'església amb un repertori de música tradicional.

Durant tot el dia i com a novetat destacada de la fira, el Club de Patinatge de Llers va ser l'encarregat d'amenitzar la jornada amb diverses activitats relacionades amb el patinatge artístic, per tal de promocionar el club de la localitat.

4a trobada gegantera

Durant el migdia va haver-hi la quarta trobada gegantera, que enguany va comptar amb més colles participants. Fins a dotze colles van desfilar pels carrers del municipi, entre les quals hi van assistir les colles convidades de Castelló d'Empúries, l'Escala, Vilajuïga, Vilafant, Albanyà, Figueres, Mollet de Peralada i Palau de Santa Eulàlia. La desfilada va estar acompanyada pels grallers i timbalers de Vilafant, de Vilaür i de Llers.

El dinar de germanor celebrat al pavelló i l'audició de sardanes a les sis de la tarda a càrrec de la cobla Els Rossinyolets van ser els encarregats de cloure la fira.